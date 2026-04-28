Anthropic leva Claude para Adobe, Blender e Ableton em ofensiva sobre mercado criativo

A Anthropic ampliou a atuação do Claude AI no mercado criativo com o lançamento de nove novos conectores para softwares como Adobe, Blender, Ableton, Autodesk e Affinity. A estratégia busca posicionar o assistente de inteligência artificial como ferramenta de trabalho para designers, músicos, artistas visuais e profissionais de modelagem 3D.

Os novos conectores permitem que o Claude opere diretamente dentro de aplicativos criativos e utilize documentação oficial, arquivos e fluxos de trabalho reais para executar tarefas e responder comandos.

Segundo a empresa, os parceiros da iniciativa incluem Blender, Autodesk, Adobe, Ableton e Splice. A proposta é fazer com que a IA funcione como extensão do software já utilizado por esses profissionais, em vez de atuar apenas como um chatbot isolado.

Entre as integrações anunciadas estão o uso do Claude com Photoshop, Premiere e outras ferramentas do pacote Creative Cloud, além de suporte ao Ableton Live e ao Push para produção musical.

No caso da Adobe, o sistema pode ajudar em retoques de retratos, criação de peças para redes sociais e adaptação de vídeos para diferentes plataformas.

Na Affinity, da Canva, o Claude passa a automatizar tarefas repetitivas como ajustes em lote de imagens, renomeação de camadas e exportação de arquivos. Já no Splice, produtores musicais poderão buscar amostras sonoras sem royalties diretamente pelo assistente.

A Autodesk também integrou o Claude ao Fusion, permitindo criação e modificação de modelos 3D por meio de conversas em linguagem natural, enquanto o SketchUp transforma descrições em pontos de partida para projetos tridimensionais.

O movimento reforça uma disputa crescente entre empresas de IA para ocupar fluxos profissionais específicos, especialmente em áreas onde automação pode reduzir tempo operacional e acelerar entregas.

Mercado criativo virou nova frente de monetização da IA

Com a popularização da inteligência artificial generativa, empresas como Anthropic, OpenAI e Adobe passaram a disputar espaço dentro de softwares profissionais, e não apenas em assistentes generalistas.

A aposta está em transformar IA em ferramenta integrada ao processo produtivo, com uso recorrente e maior potencial de monetização por assinatura ou licenciamento corporativo.