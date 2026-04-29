Musk diz em tribunal que OpenAI 'roubou uma caridade' ao virar empresa com fins lucrativos

O empresário Elon Musk afirmou em tribunal federal na Califórnia que processa a OpenAI e seus cofundadores Sam Altman e Greg Brockman porque considera ilegal a transformação da startup de uma organização sem fins lucrativos em uma estrutura com fins lucrativos.

"Não está tudo bem roubar uma instituição de caridade", disse Musk aos jurados no início do julgamento em Oakland. Segundo ele, a mudança compromete a missão pública original da OpenAI e pode abrir precedente perigoso para outras entidades filantrópicas nos Estados Unidos.

O processo marca o ápice de anos de disputa entre Musk e Altman sobre o futuro da empresa que ambos ajudaram a fundar em 2015. Musk deixou a organização antes de sua grande expansão comercial e hoje comanda a rival xAI.

O bilionário pediu que a Justiça reverta a reestruturação lucrativa da OpenAI, concluída em outubro, o que pode afetar diretamente os planos de abertura de capital da empresa.

Durante o depoimento, Musk afirmou que a discussão vai além do conflito pessoal e pode influenciar futuras decisões jurídicas sobre instituições beneficentes.

Segundo ele, se a conduta de Altman e Brockman não for considerada imprópria, o caso poderá servir como base legal para o “saque” de outras organizações filantrópicas no país.

O julgamento deve durar cerca de três semanas e é acompanhado de perto pelo mercado porque a OpenAI se aproxima de uma avaliação próxima de US$ 1 trilhão e de uma eventual oferta pública de ações, uma das maiores da história recente do setor.

Microsoft também entra na disputa judicial sobre a OpenAI

O advogado de Musk também acusou a Microsoft de participar conscientemente da mudança de direção da OpenAI ao investir cerca de US$ 13 bilhões na empresa desde 2019.

Segundo a acusação, a gigante de software teria ajudado a transformar a missão original da OpenAI em um negócio altamente lucrativo.

A defesa da Microsoft respondeu afirmando que a empresa foi uma parceira responsável e destacou que a organização sem fins lucrativos da OpenAI continua no controle institucional da companhia.