Profissional à prova de demissões? O que a história de Sam Altman diz sobre o poder da IA no mercado

Imagine receber a notícia repentina do seu desligamento e, menos de uma semana depois, voltar a ocupar um cargo de alta liderança na mesma empresa.

Pode até parecer roteiro de ficção – ou um episódio de Succession – mas foi exatamente isso que aconteceu com Sam Altman, estrela do Vale do Silício que ajudou a fundar a OpenIA, empresa responsável pela criação do ChatGPT.

Em 17 de novembro do ano passado, a startup surpreendeu a todos ao anunciar a demissão com efeito imediato do executivo, que até então ocupava o cargo de CEO da companhia. Cinco dias depois, a empresa se pronunciou novamente, afirmando que Altman retomaria a sua posição.

Por trás das movimentações

Durante o intervalo entre uma decisão e outra, muita coisa aconteceu: enquanto Altman foi rapidamente contratado pela Microsoft para liderar uma equipe de pesquisas sobre IA, a OpenIA sofreu forte pressão de seus próprios funcionários e investidores para a recondução do executivo ao cargo de CEO.

O então presidente do Conselho de Administração da startup, Greg Brockman, por exemplo, renunciou ao cargo – e centenas de outros funcionários assinaram uma carta em que ameaçavam pedir demissão para se juntar à equipe de Altman na Microsoft.

Ao mesmo tempo, a sociedade de investimentos Sequoia, que tem participação na startup, chegou a afirmar que apoiava Altman e Brockman "no que decidissem fazer na sequência, seja uma volta à OpenAI ou a criação de uma nova startup".

A despeito das especulações envolvendo o caso, uma coisa não dá para negar: o medo de perder profissionais altamente qualificados em inteligência artificial para o mercado fez com que uma das startups mais relevantes da atualidade voltasse atrás. E isso diz muito como os profissionais com habilidades em IA são valorizados no mercado hoje.

Não à toa, os “Especialistas em Inteligência Artificial (AI) e Machine Learning” aparecem em primeiro lugar no ranking de profissões com maior potencial de contratação pelos próximos cinco anos do Fórum Econômico Mundial.

