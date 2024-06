Como saber se o ChatGPT está fora do ar?

Lançado em novembro de 2022, o ChatGPT, da OpenAI, rapidamente tornou-se o símbolo da tecnologia conhecida como “inteligência artificial generativa”. Embora hoje existam inúmeras ferramentas do setor, ele ainda permanece como a sua figura mais reconhecida.

Por causa desta fama, o ChatGPT ocasionalmente enfrenta momentos onde sua infraestrutura tecnológica é desafiada e, consequentemente, pode acabar ficando fora do ar por alguns momentos. A seguir, saiba como se antecipar a essa possibilidade e avaliar o status da ferramenta antes de usá-la:

ChatGPT está fora do ar? IA generativa apresenta instabilidade nesta segunda-feira, 17

O ChatGPT caiu? Veja como verificar o status

A forma mais fácil de verificar o status do ChatGPT vem da própria OpenAI. Por meio da página “OpenAI Status”, você pode obter análises atualizadas de funcionamento das ferramentas da empresa, não somente para o exato momento da consulta, mas também um histórico de trabalho delas em vários períodos.

Ler a página OpenAI Status não requer nenhum conhecimento técnico. Como os informativos são feitos por cores – verde, amarelo, vermelho – basta apenas que você passe o mouse por uma delas para saber o que ocorreu com a ferramenta naquele dia.

Verde

O status “verde” do ChatGPT é o mais simples de se entender – e também aquele pelo qual todos nós torcemos que esteja quando precisamos da ferramenta. Basicamente, ele significa que toda a estrutura da OpenAI está funcionando dentro do que se espera, e seu uso está normalizado.

Amarelo

O status “amarelo” é onde as situações menos desejadas começam a aparecer. Embora esta cor não signifique que o ChatGPT esteja completamente fora do ar, ela requer atenção por ser um indício de que a ferramenta esteja passando por alguma falha que a faça funcionar com lentidão ou gargalos de processamento.

Aqui, vale a cautela: você ainda consegue utilizar o ChatGPT, mas tente priorizar requisições de pequeno porte, como perguntas simples, e evitar pedidos maiores, como redações e revisões de texto, códigos de programação e similares. Senão, você arrisca um tempo de resposta maior do que o normal.

Vermelho

A cor “vermelha” é o sinal de que o ChatGPT pode até não ter caído, mas está perto ou em vias de cair. A situação “amarela” acabou piorando ao longo do tempo e, agora, qualquer requisição feita à ferramenta vai demorar demais para ser respondida – isso, se for respondida.

Vale citar que as cores também trazem históricos de incidentes anteriores que já foram resolvidos. Navegando a página até o final, você vê situações prévias separadas por datas, tempo de duração da falha e os motivos em potencial para elas terem ocorrido.

Isso é muito mais útil do que parece: imagine, por exemplo, que o ChatGPT teve uma pequena desaceleração “amarela” em pleno feriado de Sexta-feira Santa, devido a um número maior que o esperado de requisições, graças a pessoas demais procurando receitas de refeições com peixes.

Essa contextualização pode ajudar você a se planejar melhor em eventos futuros, antecipando o usuário a potenciais falhas futuras.

Como checar o status do ChatGPT de outras formas?

Além da OpenAI Status, outras duas formas de verificação de status podem ser utilizadas caso você queira garantir o melhor uso para o ChatGPT: a primeira ainda vem da própria empresa, enquanto a segunda é uma solução generalizada que existe justamente para esta finalidade.

Perfil da OpenAI no X

A OpenAI mantém uma sólida presença nas redes sociais e, contextualizando cada um dos seus perfis, ela os usa para diversas finalidades. No caso de status e manutenção, o X (antigo Twitter) é o caminho mais indicado.

Isso porque, de tempos em tempos, a equipe de mídias sociais da empresa veicula flutuações de status em tempo real, monitorando o ChatGPT junto do time técnico e cruzando esses dados com denúncias e reclamações dos usuários.

Assim, você consegue um panorama completo de como o ChatGPT está se comportando naquele momento. A única “perda” aqui é a consulta de histórico de incidentes,que deve ser feita manualmente.

Down Detector

O site Down Detector é uma das ferramentas favoritas para especialistas em tecnologia, jornalistas e usuários, pela sua característica de reunir relatos de usuários de todo o tipo de ferramenta, compilando os dados e entregando um relatório completo de status.

Com o ChatGPT não é diferente. Através do endereço (downdetector.com.br), você tem acesso à barra de buscas da página e, digitando apenas o nome do produto desejado (neste caso: “ChatGPT”), você tem toda a situação da ferramenta bem como seu histórico de hora em hora, sinalizando o momento exato em que o problema começou.

Mais além, o Down Detector mede a intensidade da falha em “temperaturas”, indicando quando as reclamações se tornaram mais intensas, seja por número ou tom de voz. Finalmente, o relatório também dá o motivo da falha, seja ela lentidão, problemas com login ou outros.

