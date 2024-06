China tem mais de 4,5 mil empresas de inteligência artificial

Nos últimos anos, a inteligência artificial (IA) na China tem se desenvolvido rapidamente. Atualmente, foram estabelecidas 421 fábricas de demonstração de fabricação inteligente de nível nacional, e mais de 10 mil oficinas digitais e fábricas inteligentes de nível provincial. O número de empresas de inteligência artificial na China já ultrapassou 4,5 mil.

As informações foram apresentadas na abertura da 1ª Exposição Mundial da Indústria de Inteligência de 2024 da China, realizada na manhã de 20 de junho, no Centro Nacional de Exposições, em Tianjin. Mais de 550 empresas e instituições, incluindo as 500 maiores empresas do mundo, líderes em tecnologia inteligente e universidades, participaram do evento. A exposição aborda temas como inteligência artificial, veículos inteligentes conectados à rede, fabricação inteligente, robótica, abrangendo os principais campos de destaque da indústria inteligente.

Conforme reportou a agência de notícias Xinhua, o presidente da Associação Chinesa para a Ciência, Wan Gang, afirmou que a inteligência artificial na China tem apresentado novos avanços, tendências e características, com o nível tecnológico em constante melhoria. O vice-presidente da Academia Chinesa de Ciências, Wu Zhaohui, acredita que a inteligência artificial reconstruirá o sistema de divisão de trabalho da indústria, reconfigurará o padrão de crescimento econômico regional e remodelará a vantagem competitiva do desenvolvimento nacional.

Os participantes do evento afirmaram que a China possui várias vantagens no desenvolvimento da IA, como um mercado de escala massiva, recursos de dados em grande quantidade e diversos cenários de aplicação. Eles enfatizaram a importância de aproveitar as novas oportunidades de desenvolvimento dessa tecnologia em nível global para impulsionar a implementação de produtos de inteligência artificial, construir um ecossistema inovador de pesquisa, além de promover o contínuo impulso da inteligência artificial no desenvolvimento econômico e social.

Fonte: xinhuanet.com