50 maiores marcas chinesas no exterior aumentam influência em 2023, diz relatório

As 50 maiores marcas da China, incluindo ByteDance, Shein e Xiaomi, aumentaram sua influência no exterior em 17% no ano passado, mais que o dobro da média histórica, apesar do crescimento econômico global lento, de acordo com um relatório da Google e Kantar.

Um quarto das 50 principais marcas são empresas de eletrônicos de consumo, segundo o relatório divulgado pela Google. O segmento de dispositivos inteligentes foi o que mais cresceu em poder de marca, com um aumento de 61%.

O grupo dos 50 inclui grandes fabricantes como Huawei Technologies e Lenovo Group, bem como empresas de jogos Tencent Holdings, NetEase, MiHoYo e 37 Interactive Entertainment Network Technology Group. Além disso, oito marcas automotivas, incluindo Chery Automobile, BYD e Great Wall Motor, fizeram parte da lista.

Tanto o varejo tradicional quanto as empresas nacionais chinesas de jogos aumentaram a influência no exterior, disse Deng Hui, diretor de vendas de canais da Google China, ao Yicai. Além disso, os serviços financeiros estão se saindo bem no Sudeste Asiático, e várias políticas favoráveis também contribuíram para a recuperação do mercado de turismo este ano, acrescentou Deng.

O ímpeto da expansão no exterior foi proeminente no ano passado em duas indústrias de nicho: dramas curtos e ferramentas de inteligência artificial, disse Zhang Jun, vice-presidente de insights e soluções de marketing da Google China.

O varejo e os jogos estão liderando o caminho na aplicação de IA generativa, pois ambas as indústrias exigem conteúdos publicitários mais flexíveis. “Isso ocorre porque eles constantemente precisam lançar novos produtos e jogos, levando a um maior uso de IA”, explicou Deng.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global