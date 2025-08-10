China quer liberação de exportação de chips americanos na mesa de negociações com os EUA, diz jornal

A China quer que os Estados Unidos flexibilizem os controles de exportação sobre um componente essencial para a fabricação de chips de inteligência artificial. A medida faria parte de um acordo comercial antes de uma possível cúpula entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, informou o Financial Times.

Autoridades chinesas disseram a especialistas em Washington que Pequim quer que o governo Trump flexibilize as restrições à exportação dos chips HBM, de memória de alta largura de banda, informaram fontes ao FT. Nos últimos três meses, durante três rodadas de negociações comerciais lideradas pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng levantou o tema do HBM.

Após um encontro do CEO da Nvidia, Jensen Huang, com o presidente Donald Trump, o Departamento de Comércio dos EUA começou a emitir licenças para que a empresa exporte chips H20 para a China. Apesar disso, esses chips geram preocupações de segurança para o país, segundo publicou em rede social uma conta vinculada à mídia estatal chinesa, informou a Reuters.

A Nvidia projetou o chip H20 especialmente para o mercado chinês depois que o governo de Joe Biden impôs controles de exportação para chips de inteligência artificial mais avançados.

Em 2022, Biden anunciou medidas para dificultar que a China comprasse ou produzisse chips avançados de inteligência artificial. Em 2024, proibiu a exportação de HBM para o país, visando atingir a Huawei e a fabricante chinesa de semicondutores Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Ao FT, fontes disseram que a China se preocupa mais com os controles sobre os chips HBM, pois eles limitam a capacidade das empresas chinesas, como a Huawei, de desenvolver seus próprios chips de IA.

Trégua por mais 90 dias

Às vésperas do prazo final de 12 de agosto para que Estados Unidos e China concluam um acordo comercial e evitem a retomada de tarifas elevadas, o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, afirmou nesta semana que o governo provavelmente prorrogará a trégua por mais 90 dias, de acordo com o Financial Times.

A pressão chinesa preocupa Washington diante de sinais de que Trump estaria disposto a flexibilizar os controles de exportação para viabilizar uma cúpula com Xi Jinping.

No mês passado, o Financial Times informou que o Departamento de Comércio recebeu ordem para suspender novos controles de exportação à China. A decisão gerou crescente preocupação entre autoridades, especialmente após Trump ter revertido a proibição das vendas de H2O.