Nvidia segura a barra em dia de queda para as ações de tecnologia

As ações das big techs caminhavam para um dia de liquidações nesta quarta-feira, 20, até a Nvidia (NVDA) segurar a barra e subir 0,32%. Após uma queda de 3,5% na terça-feira, a fabricante de chips mostrou sinais de recuperação, ajudando a amenizar o impacto de um dia negativo para o setor.

Esse movimento reflete o otimismo do mercado em relação ao desempenho da empresa, particularmente no que diz respeito ao seu potencial de lucro com a crescente demanda por GPUs, essenciais para a execução de modelos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina.

A expectativa para a divulgação de resultados financeiros da Nvidia, no dia 27 de agosto, é boa. Wall Street está particularmente otimista, com muitos analistas acreditando que a empresa continuará a entregar fortes resultados, mesmo com as incertezas sobre o impacto da regulamentação dos EUA sobre suas vendas para a China, um mercado crítico para sua expansão.

Tensão pré-Powell

Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,2%, após registrar sua segunda maior queda desde abril. A maioria das ações do "Magnificent Seven" continuou a cair no pré-mercado, com a Meta (META) caindo 0,36% no pré-mercado depois de fechar a terça em queda de mais de 2%.

A diminuição das posições nas grandes empresas de tecnologia reflete uma crescente preocupação com o fato de o recente rali recorde do S&P 500 ter avançado muito rapidamente e depender demais de poucos líderes de crescimento.

O mercado agora aguarda os eventos desta semana, com a atenção voltada para Jackson Hole, Wyoming, onde o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, fará um discurso na sexta-feira, o que poderá trazer mais clareza sobre as expectativas de uma redução nas taxas de juros em setembro.