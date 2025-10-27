China acelera uso militar da IA com chips da Huawei e modelos da DeepSeek

Um porta voz do Departamento de Estado dos EUA afirmou que a DeepSeek “voluntariamente forneceu — e provavelmente continuará a fornecer — apoio a operações militares e de inteligência chinesas (AFP/AFP)
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 09h34.
O uso da inteligência artificial pela China em aplicações militares é motivo de preocupação nos EUA — tanto que é parte dos argumentos que sustentam as restrições à exportação de chips da Nvidia ao país asiático. Ainda assim, segundo a Reuters, Pequim está avançando na integração de modelos da DeepSeek e processadores da Huawei, ambas empresas chinesas, apesar de continuar buscando e utilizando tecnologia norte-americana.
Em fevereiro deste ano, por exemplo, a estatal de defesa Norinco apresentou o veículo militar P60, capaz de operar de forma autônoma em missões de apoio ao combate a até 50 km/h. O sistema é alimentado por tecnologia de IA da DeepSeek, o que foi promovido por autoridades do Partido Comunista Chinês (PCCh) como parte da estratégia de equiparação militar com os EUA.Nesse contexto de ampliação do uso da IA para finalidades bélicas, a Reuters revisou centenas de artigos científicos, patentes e avisos de compra do setor militar chinês, concluindo que o país está, de fato, sistematizando sua aposta em IA para vantagem no campo de batalha.
Embora o grau de uso seja mantido sob sigilo, os documentos sugerem avanços em reconhecimento autônomo de alvos e suporte a decisões em tempo real — em linha com os esforços também feitos por Washington.
Os registros analisados também indicam que o Exército de Libertação Popular (ELP) e instituições associadas seguem mencionando o uso e a busca por chips da Nvidia — incluindo modelos sob controle de exportação dos EUA. A Reuters, no entanto, não conseguiu verificar se os componentes foram adquiridos antes das restrições.
Paralelamente, há crescimento no uso de processadores domésticos, como os da Huawei. Em 2025, aumentou o número de contratos com fornecedores que alegam usar exclusivamente hardware nacional, em sintonia com o plano de soberania tecnológica promovido por Pequim.
Outras iniciativas vistas nos documentos incluem o uso de sistemas com IA para analisar 10.000 cenários de combate em 48 segundos — frente às 48 horas exigidas por métodos tradicionais – e licitações para cães-robôs e enxames de drones, ambos baseados em IA, com pouca ou nenhuma necessidade de intervenção humana.
DeepSeek, Huawei, Norinco e o Ministério da Defesa da China não responderam aos questionamentos da Reuters. Já governo dos EUA reconheceu o uso da DeepSeek em operações militares e de inteligência chinesas. Um porta‑voz do Departamento de Estado afirmou que a empresa “voluntariamente forneceu — e provavelmente continuará a fornecer — apoio a essas operações”.
Ele acrescentou que Washington “vai adotar uma estratégia ousada e inclusiva para a tecnologia de IA norte-americana com países aliados ao redor do mundo, enquanto mantém essa tecnologia fora do alcance de seus adversários”.