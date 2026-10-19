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Compras feitas por agentes de IA crescem 38 vezes em um mês, diz Stripe

Compras via Link se multiplicaram por 38 em um mês; carteira permite que assistentes paguem pelos usuários com autorização

Compras digitais: carteira Link permite que agentes de IA paguem com autorização do usuário (dragana991/Thinkstock)

Compras digitais: carteira Link permite que agentes de IA paguem com autorização do usuário (dragana991/Thinkstock)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09h33.

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RESUMO ＋

As compras feitas por agentes de IA via Link se multiplicaram por 38 em um mês, segundo a Stripe. O dado foi divulgado em 29 de setembro e retrata o mês anterior ao anúncio. Assistentes como Muse, da Meta, já usam a carteira para pagar pelos consumidores. O usuário aprova o valor de cada compra. O serviço para agentes está disponível nos Estados Unidos, sem data anunciada para o Brasil.

O número de compras feitas por agentes de inteligência artificial na carteira digital Link se multiplicou por 38 em um mês, segundo a Stripe. O dado foi divulgado pela empresa em 29 de setembro.

A carteira permite que assistentes como Muse, da Meta, Grok Bot e Instinct paguem em nome dos consumidores. Na integração com o Muse, o usuário conecta sua conta Link e aprova o valor da compra diretamente na conversa.

A carteira para agentes está disponível nos Estados Unidos. No aplicativo, o usuário consegue acompanhar o histórico das compras feitas pelos assistentes.

Como a IA faz uma compra

Em mais de 1 milhão de estabelecimentos que aceitam Link, o pagamento pode usar o método já salvo pelo consumidor. Nos demais, a Stripe emite um cartão virtual de uso único, limitado à compra autorizada. Segundo a empresa, o Muse não recebe os dados originais do meio de pagamento.

A Stripe não divulgou o número absoluto de compras nem o valor movimentado.

Quem aprova o gasto

Cada compra feita pelo agente precisa de aprovação do usuário.

Controles que permitiriam definir um orçamento e dispensar a aprovação individual de cada transação aparecem na página do serviço como uma função futura.

A Stripe também anunciou proteção gratuita para compras elegíveis feitas por agentes, inicialmente no Muse. A cobertura pode incluir danos acidentais, perda do produto e queda de preço após a compra, conforme as condições do programa.

E quando chega ao Brasil?

O uso de IA nas compras já aparece em pesquisas brasileiras. Um levantamento da Fbiz com a On The Go mostrou que 46% dos brasileiros que usam IA recorrem à tecnologia para pesquisar produtos ou serviços antes de comprar. Em pesquisa da Global Payments, 41% dos brasileiros exigem confirmação antes de uma compra por IA.

A segurança também mobiliza as empresas de pagamento. Visa, Mastercard e Ant International anunciaram uma parceria para verificar a identidade dos agentes antes de permitir transações.

Por enquanto, a carteira Link para agentes está disponível apenas nos Estados Unidos.

A expansão internacional está prevista, mas a empresa ainda não divulgou uma data para a chegada da carteira para agentes ao Brasil.

Perguntas frequentes

O que é a carteira Link para agentes de IA? ＋

É uma ferramenta da Stripe que permite a assistentes de IA pagar em nome dos consumidores. O aplicativo também registra as compras.

Quais assistentes de IA usam a carteira Link? ＋

Muse, da Meta, Grok Bot e Instinct usam a carteira. Na integração com o Muse, o consumidor conecta sua conta Link ao assistente.

O que cresceu 38 vezes, segundo a Stripe? ＋

As compras feitas por agentes de IA via Link, no mês anterior ao anúncio de 29 de setembro de 2026. A empresa não divulgou os números absolutos.

A IA pode gastar sem aprovação do usuário? ＋

O Link informa que cada compra precisa de aprovação. Controles para dispensar essa etapa em cada transação ainda aparecem como uma função futura.

O Muse tem acesso aos dados do cartão do consumidor? ＋

Segundo a Stripe, o Muse não recebe os dados originais do meio de pagamento. Em lojas que não aceitam Link, a carteira emite um cartão virtual de uso único.

A carteira Link para agentes funciona no Brasil? ＋

O serviço está disponível nos Estados Unidos. A expansão internacional está prevista, mas não há data anunciada para o Brasil.

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