Compras feitas por agentes de IA crescem 38 vezes em um mês, diz Stripe

Compras digitais: carteira Link permite que agentes de IA paguem com autorização do usuário (dragana991/Thinkstock)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 09h33.
As compras feitas por agentes de IA via Link se multiplicaram por 38 em um mês, segundo a Stripe. O dado foi divulgado em 29 de setembro e retrata o mês anterior ao anúncio. Assistentes como Muse, da Meta, já usam a carteira para pagar pelos consumidores. O usuário aprova o valor de cada compra. O serviço para agentes está disponível nos Estados Unidos, sem data anunciada para o Brasil.
O número de compras feitas por agentes de inteligência artificial na carteira digital Link se multiplicou por 38 em um mês, segundo a Stripe. O dado foi divulgado pela empresa em 29 de setembro.
A carteira permite que assistentes como Muse, da Meta, Grok Bot e Instinct paguem em nome dos consumidores. Na integração com o Muse, o usuário conecta sua conta Link e aprova o valor da compra diretamente na conversa.
A carteira para agentes está disponível nos Estados Unidos. No aplicativo, o usuário consegue acompanhar o histórico das compras feitas pelos assistentes.
Em mais de 1 milhão de estabelecimentos que aceitam Link, o pagamento pode usar o método já salvo pelo consumidor. Nos demais, a Stripe emite um cartão virtual de uso único, limitado à compra autorizada. Segundo a empresa, o Muse não recebe os dados originais do meio de pagamento.
A Stripe não divulgou o número absoluto de compras nem o valor movimentado.
Controles que permitiriam definir um orçamento e dispensar a aprovação individual de cada transação aparecem na página do serviço como uma função futura.
A Stripe também anunciou proteção gratuita para compras elegíveis feitas por agentes, inicialmente no Muse. A cobertura pode incluir danos acidentais, perda do produto e queda de preço após a compra, conforme as condições do programa.
O uso de IA nas compras já aparece em pesquisas brasileiras. Um levantamento da Fbiz com a On The Go mostrou que 46% dos brasileiros que usam IA recorrem à tecnologia para pesquisar produtos ou serviços antes de comprar. Em pesquisa da Global Payments, 41% dos brasileiros exigem confirmação antes de uma compra por IA.
A segurança também mobiliza as empresas de pagamento. Visa, Mastercard e Ant International anunciaram uma parceria para verificar a identidade dos agentes antes de permitir transações.Por enquanto, a carteira Link para agentes está disponível apenas nos Estados Unidos.
A expansão internacional está prevista, mas a empresa ainda não divulgou uma data para a chegada da carteira para agentes ao Brasil.
É uma ferramenta da Stripe que permite a assistentes de IA pagar em nome dos consumidores. O aplicativo também registra as compras.
Muse, da Meta, Grok Bot e Instinct usam a carteira. Na integração com o Muse, o consumidor conecta sua conta Link ao assistente.
As compras feitas por agentes de IA via Link, no mês anterior ao anúncio de 29 de setembro de 2026. A empresa não divulgou os números absolutos.
O Link informa que cada compra precisa de aprovação. Controles para dispensar essa etapa em cada transação ainda aparecem como uma função futura.
Segundo a Stripe, o Muse não recebe os dados originais do meio de pagamento. Em lojas que não aceitam Link, a carteira emite um cartão virtual de uso único.
O serviço está disponível nos Estados Unidos. A expansão internacional está prevista, mas não há data anunciada para o Brasil.