ChatGPT expande operação no Brasil e mira empresas para crescer

Os brasileiros enviam cerca de 215 milhões de mensagens por dia ao ChatGPT — o equivalente a uma mensagem para cada pessoa do país, todos os dias. É a maior taxa de uso que a OpenAI registra em qualquer mercado, segundo dados da empresa.

"O Brasil rapidamente se tornou um dos três maiores mercados da OpenAI em número de usuários ativos", afirma Oliver Jay, vice-presidente de estratégia e operações internacionais da empresa, em entrevista à EXAME.

Em novembro de 2025, eram aproximadamente 140 milhões de mensagens diárias. O número de usuários quase dobrou em relação ao ano anterior, e o português é hoje o terceiro idioma mais usado na plataforma globalmente.

Agora, o foco da companhia é outro: as empresas. O número de licenças corporativas no Brasil aumentou cinco vezes em relação ao ano anterior, e o país está entre os dez maiores mercados de uso da OpenAI por empresas locais.

"Talvez seja o segmento que mais cresce", diz Jay. "Empresas como Nubank, Itaú e Localiza estão reinventando fluxos de trabalho internos e construindo novos produtos com IA."

As parcerias anunciadas

A empresa anuncia uma parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) para dar acesso ao ChatGPT, em sua versão educacional, a todos os funcionários, estudantes e professores da instituição.

Também há acordos com o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e com o Hospital das Clínicas da USP, voltados a organizações que desenham e testam políticas práticas de inteligência artificial (IA).

Na frente de letramento, a OpenAI fechou parceria com o Sebrae para um programa nacional voltado a pequenas e médias empresas. Outra, a Enter, empresa de IA jurídica, tem como meta treinar cerca de 1,4 milhão de advogados brasileiros.

"Não acreditamos que a IA deva ficar nas mãos de poucas pessoas e empresas", diz Jay. Segundo ele, apesar da adoção alta, existe "uma lacuna crescente entre quantas pessoas realmente extraem todo o valor possível da ferramenta".

Um em cada três brasileiros usa para trabalhar

Em junho, 35% das mensagens classificadas de contas individuais no Brasil estavam relacionadas ao trabalho — acima da média global, de 30%. Os dados abrangem apenas planos individuais, excluindo contas gerenciadas por empresas.

Entre essas mensagens de trabalho, 53% envolviam pedir ao sistema que concluísse uma tarefa ou produzisse um resultado, e não apenas que respondesse a uma dúvida. A escrita respondeu por 39% dessas mensagens; orientação prática, por 22%; e multimídia, por 16%.

O uso se distribui por faixas etárias: 63% das mensagens de junho vieram de pessoas de 18 a 34 anos, e 37% de pessoas com 35 anos ou mais, entre usuários que informaram a idade.

O país que mais usa imagem no mundo

"Em geração de imagens, o Brasil é, per capita, o número um do mundo", afirma Jay. O país também está entre os cinco principais mercados em recursos de voz e edição, e o número de usuários semanais do modo de voz dobrou no último ano.

Em mensagens não relacionadas ao trabalho, o Brasil usa recursos multimídia em proporção maior que a média global: 12%, ante 8% no mundo — participação que vinha de 10% em abril.

"Isso mostra que os brasileiros estão trazendo sua língua, sua cultura e sua criatividade para o uso da IA", diz o executivo.

Segundo maior mercado de desenvolvedores

O Brasil ocupa a segunda posição mundial em número de desenvolvedores que usam a interface de programação (API) da OpenAI — recurso que permite incorporar funções de IA a produtos próprios.

"Existe toda uma geração de empresas sendo construída em cima dos nossos modelos", afirma Jay.

O movimento se repete no Codex, ferramenta de desenvolvimento de software da empresa. O Brasil é o maior mercado da América Latina para o produto. Desde o início do ano, o número de usuários semanais cresceu mais de onze vezes, e as interações diárias aumentaram quase trinta vezes.

O desafio: contratar rápido o suficiente

Questionado sobre o principal obstáculo da empresa no país, Jay dá uma resposta incomum para uma companhia em expansão: acompanhar o próprio crescimento.

"Vemos uma velocidade de escape na forma como os brasileiros estão adotando IA, e não conseguimos contratar rápido o suficiente para apoiar essa adoção", afirma.

Data center no Brasil?

A OpenAI vem investindo em toda a cadeia de produção da tecnologia, incluindo chips próprios — a empresa anunciou o Jalapeño, voltado a inferência, que, segundo Jay, deve ajudar a reduzir o custo da IA.

Sobre a possibilidade de construir infraestrutura no Brasil, o executivo não confirma nem descarta. "Estamos abertos a conversas sobre construir data centers no Brasil. Não temos nada a anunciar, mas é algo que estamos pensando", diz.