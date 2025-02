Chatbot da startup francesa Mistral chega a 1 milhão de downloads

A Mistral, startup de inteligência artificial da França, contou ao jornal Le Parisien que o aplicativo de seu chatbot de inteligência artificial le Chat teve 1 milhão de downloads em iPhones e Androids desde o seu lançamento em 6 de fevereiro.

"É um primeiro passo que confirma que podemos oferecer uma IA popular, de uma rapidez sem precedentes e que atende tanto a usos pessoais quanto profissionais", disse o CEO da companhia, Arthur Mensch, ao jornal. Ele contou também que a empresa está ansiosa para revelar novas funcionalidades em breve.

Segundo nota da Mistral que anunciava a chegada do le Chat, o aplicativo oferece a inferência mais rápida do planeta, com mil palavras por segundo.

A startup tem sido a promessa para a entrada da França no mercado de IA e já recebeu elogios do presidente francês, Emmanuel Macron. Segundo reportou o TechCrunch, durante o evento AI Action Summit, que aconteceu em Paris, Macron disse: “Vá e baixe Le Chat, que é feito por Mistral, em vez do ChatGPT, da OpenAI”.

A expectativa é de que a Mistral torne a Europa mais competitiva na corrida pela IA em relação aos Estados Unidos e à China.

Mistral e DeepSeek

Com o estrondo provocado pelo lançamento do modelo R1 da startup DeepSeek, a capacidade da Mistral em ser bem sucedida foi posto em xeque. A companhia tinha a mesma proposta da DeepSeek de produzir um modelo de de código aberto com menos recursos do que os das big techs estadunidenses, mas chegou depois da chinesa.

Na época, porém, a companhia argumentou que podia se beneficiar da inovação da DeepSeek e que o sucesso da chinesa validava a tese de que era possível construir IA avançada com menos recursos.

Recentemente, a startup lançou um modelo de IA chamado Mistral Saba com o objetivo de oferecer respostas mais precisas e naturais em árabe. Com isso, a empresa espera atender mercados que buscam uma alternativa aos modelos da China e dos Estados Unidos.