A nova concorrente do ChatGPT acaba de chegar ao mercado — e tem apenas nove meses

No coração de Paris, uma startup francesa de inteligência artificial (IA) quer batalhar contra os titãs do Vale do Silício. Com a Mistral AI, o fundador de 31 anos, David Mensch, acredita que a Europa tem uma chance de entrar na briga das big techs americanas.

Enquanto gigantes como a Microsoft, apoiada pela OpenAI, e o Google investem fortunas no desenvolvimento de IA, a Mistral AI (cujo nome significa um tipo poderoso de vento) opera com base na premissa de que grande parte destas despesas é dispensável.

Isso porque Mensch, junto com outros dois cofundadores, quer que a Mistral AI seja sinônimo de IA econômica. Isso significa, por exemplo, softwares de código aberto para que qualquer desenvolvedor tenha acesso aos sistemas de IA da startup francesa.

Enquanto treinar o GPT-4 da OpenAI custou entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões, Mensch afirma ao Wall Street Journal que o Mistral Large foi treinado por menos de US$ 22 milhões.

Conheça a Mistral AI

Fundado em maio de 2023, a Mistral AI garantiu uma rodada inicial de US$ 112 milhões e uma rodada de financiamento de US$ 415 milhões em menos de dez meses na ativa.

O principal produto da Mistral AI é o Mistral Large, grande modelo de linguagem que compete diretamente com o GPT-4 e o Claude 2. Além disso, a startup acaba de divulgar a versão beta do "Le Chat", alternativa ao ChatGPT.

Recentemente, a startup francesa anunciou uma parceria com a Microsoft para integrar o modelo de linguagem na plataforma Azure.