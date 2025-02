Mistral lança modelo de IA focado na língua e cultura árabe

A startup francesa Mistral anunciou nesta segunda-feira, 17, o lançamento do Mistral Saba, um modelo de IA treinado especificamente para países árabes. Com 24 bilhões de parâmetros, o modelo busca oferecer respostas mais precisas e naturais em árabe.

A estratégia fortalece a presença da Mistral no mercado do Oriente Médio, onde empresas buscam alternativas a modelos dos EUA e da China. Além disso, a compatibilidade do Saba com idiomas indianos, como tâmil e malaiala, amplia seu alcance.

O Mistral Saba já está disponível via API e pode ser implementado localmente, atraindo setores como energia, finanças e saúde. A startup afirmou que novos modelos regionais serão lançados em breve.