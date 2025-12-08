CEO do maior banco dos EUA diz que IA não deve afetar empregos — ainda

A inteligência artificial (IA) não deve causar uma redução drástica de empregos no próximo ano. A avaliação é de Jamie Dimon, CEO do JPMorgan (JPM), maior banco dos Estados Unidos, em entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da Fox News. Segundo Dimon, a cautela recente nas contratações não está relacionada à IA.

Dimon comparou o impacto da tecnologia a inovações como tratores, fertilizantes e vacinas, que, ao longo da história, melhoraram a produtividade e a qualidade de vida. Ele sugeriu que, no futuro, as pessoas poderão trabalhar menos e viver melhor.

Apesar disso, o executivo repetiu o alerta de que a IA vai eliminar empregos. Ele defendeu o foco em habilidades humanas como pensamento crítico, inteligência emocional e comunicação — competências que, segundo o CEO do JPMorgan, as máquinas não substituem.

Planejamento para a IA