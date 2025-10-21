JP Morgan inaugura sede ‘à prova de futuro’ ao custo R$ 15 bilhões em Nova York

O JPMorgan, inaugurou sua nova sede mundial em Midtown Manhattan, Nova York, avaliada em US$ 3 bilhões (R$ 15 bilhões, na cotação atual). O arranha-céu de 60 andares, localizado na 270 Park Avenue, foi projetado para abrigar até 10 mil funcionários e se tornar um modelo para os escritórios do banco em outras partes do mundo. As informações são da Reuters.

A nova torre reflete a estratégia do banco de atrair e reter talentos com espaços modernos e sustentáveis. Entre as novidades estão acesso biométrico, um aplicativo interno que permite aos funcionários pedir refeições e reservar salas de reunião, e até um ponto de entrega para drones.

O prédio também conta com diversas comodidades voltadas à experiência dos colaboradores: um restaurante vegano com estrela Michelin, um pub em estilo inglês e um café com shakes de proteína servidos em um trailer Airstream.

Segundo o chefe global de imóveis corporativos do banco, David Arena, o novo espaço oferece 50% mais área de convivência do que qualquer propriedade anterior do JPMorgan.

Para ele, o objetivo foi “preparar o edifício para o futuro” e que o projeto foi pensado como “uma ferramenta de recrutamento”, capaz de transformar o local de trabalho em um destino atraente para funcionários e clientes.

Sustentabilidade e impacto econômico

O edifício foi construído com foco em sustentabilidade. Cerca de 97% dos materiais do antigo prédio demolido foram reciclados, incluindo metais e estruturas reutilizadas.

A obra envolveu 8 mil trabalhadores e gerou um impacto estimado de US$ 2,6 bilhões na economia da cidade de Nova York, segundo dados do próprio banco.

Nos últimos cinco anos, o JPMorgan também modernizou 125 mil estações de trabalho em cidades como Bangalore, Tóquio, Paris e Cidade do México, e planeja reformar mais 75 mil nos próximos anos, reforçando o padrão global adotado na nova sede.

A conclusão do projeto representa um marco na gestão do CEO Jamie Dimon, de 69 anos, o executivo mais longevo entre os líderes dos grandes bancos dos Estados Unidos. Dimon acompanhou pessoalmente os detalhes da construção - conforme destacou Arena -, e reafirmou que pretende deixar o cargo dentro de cinco anos, ainda sem definição de data.