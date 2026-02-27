Inteligência Artificial

CEO de novo? Jeff Bezos lidera laboratório de IA avaliado em US$ 30 bilhões

Projeto Prometheus arrecadou US$ 6,2 bilhões e quer usar inteligência artificial para adquirir empresas impactadas pelo avanço tecnológico

Jeff Bezos, fundador da Amazon: executivo tem arrecadado bilhões de dólares com iniciativas para financiar setores em crise nos EUA (STEFANO RELLANDINI/AFP/Getty Images)

Jeff Bezos, fundador da Amazon: executivo tem arrecadado bilhões de dólares com iniciativas para financiar setores em crise nos EUA (STEFANO RELLANDINI/AFP/Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 10h58.

Jeff Bezos tem liderado um laboratório de inteligência artificial com o objetivo de adquirir empresas de tecnologia que sejam afetadas por IA a curto prazo e acelerar o desenvolvimento do setor.

Ao lado de Vikram Bajaj, ex-executivo do Google, o bilionário da Amazon construiu a empresa de codinome Project Prometheus e elevou seu valor de mercado a US$ 30 bilhões após rodadas de investimento que somaram US$ 6,2 bilhões em arrecadações

A empresa, apoiada pela Venture Partners, quer aplicar inteligência artificial para transformar setores industriais, especialmente áreas de fabricação e engenharia consideradas críticas. O foco inicial está no desenvolvimento de modelos de linguagem, os LLMs (large language models, grandes modelos de linguagem), voltados a mapeamento, design e engenharia industrial.

Segundo o jornal britânico Financial Times, a estratégia envolve acelerar a produção de itens complexos, como motores e chips de computador, por meio de técnicas baseadas em IA. A companhia reúne mais de 100 profissionais com passagens por empresas como OpenAI e Meta, refletindo a chamada "dança das cadeiras" no setor — movimento em que executivos e pesquisadores migram entre rivais em busca de infraestrutura computacional e protagonismo tecnológico.

Trabalhadores recrutados em Nova Délhi também estariam desenvolvendo modelos 3D voltados à fabricação de peças industriais. A Índia, hoje, ocupa posição estratégica para as Big Techs, termo que designa as maiores empresas globais de tecnologia. De acordo com a consultoria Sensor Tower, o país respondeu por um em cada cinco novos downloads de aplicativos de IA generativa em 2025, com crescimento de 207% em relação a 2024.

Holding bilionária mira empresas afetadas pela IA

Além do laboratório, os líderes da Prometheus discutem a criação de uma holding com bilhões de dólares para adquirir empresas impactadas negativamente pelo avanço da IA. O plano inclui negociações com fundos soberanos, como os da Arábia Saudita.

Bezos também tem mantido conversas com Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, sobre a estrutura financeira da iniciativa, que busca fortalecer cadeias industriais nos Estados Unidos.

O financiamento pode vir do fundo trilionário "Security and Resiliency Initiative". A proposta prevê o empréstimo de US$ 10 bilhões para a holding liderada por Bezos, que também atua como conselheiro do fundo ligado ao JPMorgan.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Pentágono quer construir IAs para espionar China

OpenAI capta US$ 110 bilhões em rodada liderada por Amazon e Nvidia

OpenAI contrata Ruoming Pang, da Apple, e acirra disputa por talentos na IA

Accenture fecha acordo com francesa Mistral AI para adotar serviços de IA no corporativo

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Pentágono quer construir IAs para espionar China

Apresentado por ELETROLAR

Eletrolar mira liderança entre feiras da América Latina

Carreira

60% das pessoas querem uma promoção em 2026: Seu perfil salva ou afunda sua carreira? Estudo revela

Minhas Finanças

Brasileiro está pagando menos suas dívidas, mostra estudo