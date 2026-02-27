CEO de novo? Jeff Bezos lidera laboratório de IA avaliado em US$ 30 bilhões

Jeff Bezos tem liderado um laboratório de inteligência artificial com o objetivo de adquirir empresas de tecnologia que sejam afetadas por IA a curto prazo e acelerar o desenvolvimento do setor.

Ao lado de Vikram Bajaj, ex-executivo do Google, o bilionário da Amazon construiu a empresa de codinome Project Prometheus e elevou seu valor de mercado a US$ 30 bilhões após rodadas de investimento que somaram US$ 6,2 bilhões em arrecadações

A empresa, apoiada pela Venture Partners, quer aplicar inteligência artificial para transformar setores industriais, especialmente áreas de fabricação e engenharia consideradas críticas. O foco inicial está no desenvolvimento de modelos de linguagem, os LLMs (large language models, grandes modelos de linguagem), voltados a mapeamento, design e engenharia industrial.

Segundo o jornal britânico Financial Times, a estratégia envolve acelerar a produção de itens complexos, como motores e chips de computador, por meio de técnicas baseadas em IA. A companhia reúne mais de 100 profissionais com passagens por empresas como OpenAI e Meta, refletindo a chamada "dança das cadeiras" no setor — movimento em que executivos e pesquisadores migram entre rivais em busca de infraestrutura computacional e protagonismo tecnológico.

Trabalhadores recrutados em Nova Délhi também estariam desenvolvendo modelos 3D voltados à fabricação de peças industriais. A Índia, hoje, ocupa posição estratégica para as Big Techs, termo que designa as maiores empresas globais de tecnologia. De acordo com a consultoria Sensor Tower, o país respondeu por um em cada cinco novos downloads de aplicativos de IA generativa em 2025, com crescimento de 207% em relação a 2024.

Holding bilionária mira empresas afetadas pela IA

Além do laboratório, os líderes da Prometheus discutem a criação de uma holding com bilhões de dólares para adquirir empresas impactadas negativamente pelo avanço da IA. O plano inclui negociações com fundos soberanos, como os da Arábia Saudita.

Bezos também tem mantido conversas com Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, sobre a estrutura financeira da iniciativa, que busca fortalecer cadeias industriais nos Estados Unidos.

O financiamento pode vir do fundo trilionário "Security and Resiliency Initiative". A proposta prevê o empréstimo de US$ 10 bilhões para a holding liderada por Bezos, que também atua como conselheiro do fundo ligado ao JPMorgan.