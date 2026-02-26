Google Gemini pode solicitar um Uber ou pedir comida para você com novos recursos de IA

A nova atualização do Gemini, assistente de inteligência artificial do Google, permitirá que usuários façam pedidos em diferentes aplicativos apenas com comando de voz. Na prática, será possível solicitar uma corrida no Uber ou pedir comida no iFood sem abrir manualmente cada app.

Segundo publicação oficial no blog da empresa, o recurso chega em fase beta para os smartphones Pixel 10, Pixel 10 Pro e toda a linha Samsung Galaxy S26. Para ativar a função, o usuário deve pressionar o botão lateral de ligar e desligar por alguns segundos até que o Gemini apareça na tela. Não será necessário abrir o aplicativo do assistente: ele executará as tarefas em segundo plano enquanto o usuário continua utilizando o aparelho.

Inicialmente disponível para residentes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, a ferramenta terá compatibilidade com aplicativos de alimentação, supermercado e transporte. Para concluir pagamentos, porém, o sistema enviará uma notificação solicitando que o usuário acesse o aplicativo correspondente e confirme a transação.

A atualização reforça o movimento do Google de transformar o Gemini em um agente multifuncional, conceito que descreve sistemas capazes de executar tarefas completas, e não apenas responder perguntas. A estratégia aproxima o assistente de modelos que buscam integrar múltiplos serviços digitais em uma única interface.

Google amplia papel do Gemini no dia a dia

Em janeiro, o Google já havia anunciado uma integração do Gemini ao Google Maps, permitindo que usuários enviassem comandos de voz sem tirar o celular do bolso. A proposta é permitir consultas em tempo real em situações como caminhadas ou trajetos de bicicleta, quando o manuseio do aparelho pode ser limitado.

Perguntas como “qual é o banheiro mais próximo?” ou “quais são as melhores sorveterias da região?” passaram a ser respondidas com base na localização do usuário, ampliando o papel do Maps como ferramenta de recomendação personalizada.

Nesta semana, a empresa também apresentou o Gemini 3.1 Pro, versão voltada a problemas considerados mais complexos, especialmente nas áreas de ciência, pesquisa e engenharia. O modelo incorpora recursos para manipulação de vídeos e criação de elementos interativos, como animações em SVG, formato gráfico vetorial usado em sites.

A movimentação acompanha uma tendência do setor. Empresas como o Alibaba anunciaram recentemente sistemas semelhantes, como o Qwen3.5, focado em executar ações complexas por meio de múltiplos aplicativos. O avanço indica que a disputa entre gigantes da tecnologia se desloca do campo das respostas generativas para a automação prática de tarefas digitais.