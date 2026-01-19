Economia global pode desacelerar se aposta em IA falhar, alerta FMI

A economia global pode sofrer uma forte desaceleração caso as expectativas em torno da inteligência artificial (IA) não se concretizem e os investimentos no setor não gerem o retorno esperado, alertou o Fundo Monetário Internacional (FMI) no relatório Perspectivas da Economia Mundial (World Economic Outlook), publicado nesta segunda-feira, 19.

No documento, a instituição elevou ligeiramente sua projeção do crescimento mundial neste ano para 3,3%, acima dos 3,1% previstos em outubro, mas afirmou que os riscos seguem inclinados para o lado negativo.

Segundo o FMI, a expansão recente tem se apoiado em um conjunto restrito de fatores, como os investimentos em tecnologia e em IA, sobretudo nos Estados Unidos e em partes da Ásia. Dessa forma, caso o retorno esperado com esses investimentos não se materialize, há risco de uma "correção abrupta" no mercado financeiro e recuo do crescimento global em 0,4%.

"O crescimento global tem se mostrado impressionantemente resiliente em meio às disrupções comerciais, mas isso mascara fragilidades subjacentes ligadas à concentração de investimentos no setor de tecnologia", afirmou o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. Ele aponta outros riscos, como tensões geopolíticas e interferência de autoridades em instituições econômicas independentes.

Gourinchas, explicou que, hoje, as grandes empresas de tecnologia têm um peso muito maior nos mercados financeiros do que tinham na época do crescimento da internet, há cerca de 25 anos. Por isso, mesmo uma queda mínima nas ações pode reduzir a riqueza das famílias e o consumo.

Ele também chamou atenção para o aumento do endividamento das empresas que lideram os investimentos em IA. Segundo ele, a maior dependência de financiamento por dívida amplia os riscos para o mercado. Uma correção mais forte nas ações dos EUA pode gerar perdas relevantes de riqueza também fora do país e afetar a economia global.

O Fundo destacou, porém, que há um cenário mais positivo. Se os ganhos de produtividade trazidos pela inteligência artificial se confirmarem antes do esperado, o crescimento da economia mundial pode acelerar 0,3 p.p. já em 2026 e se manter mais forte nos anos seguintes.