Atualização do GitHub usa IA para inaugurar era dos 'desenvolvedores low-code'

A GitHub, plataforma de hospedagem de código que pertence à Microsoft, anunciou nesta segunda, 19, o lançamento de um agente de inteligência artificial que escreve, corrige e melhora código automaticamente, a partir de tarefas dadas pelos usuários. A novidade foi apresentada durante o evento Build 2025 e será incorporada diretamente ao GitHub Copilot, o assistente de programação com IA lançado em 2021.

Com o novo recurso, bastará que o desenvolvedor descreva uma tarefa para que o agente inicie o processo. Segundo a empresa, o sistema criará uma máquina virtual temporária, clonará o repositório (cópia local dos arquivos do projeto) e analisará todo o código antes de começar a trabalhar.

O agente também registrará seus passos em um log com explicações e salvará as alterações à medida que progride, pedindo revisão do programador ao final do processo.

O sistema poderá, por exemplo, consertar erros (bugs), adicionar novas funcionalidades ou melhorar a documentação técnica de um projeto. Caso o usuário faça comentários durante a revisão, o agente é capaz de ajustar automaticamente seu trabalho com base nesse retorno.

Com tamanha automação das rotinas dos desenvolvedores, os requisitos para programar diminuíram. A empresa espera, por assim dizer, inaugurar a era dos desenvolvedores que não desenvolve.

Agente entende contexto e segue padrões do projeto

Segundo a GitHub, o agente também é capaz de ler conversas anteriores sobre o problema ou solicitação, como issues e pull requests, além de seguir instruções personalizadas configuradas no repositório. Isso permite que o agente compreenda tanto o objetivo da tarefa quanto os padrões de codificação usados no projeto.

A ferramenta estará disponível para usuários dos planos Copilot Enterprise e Copilot Pro Plus e poderá ser acessada tanto pela interface web quanto pelo aplicativo móvel da GitHub e também via linha de comando (Command Line Interface).

Com esse lançamento, a GitHub entra em uma disputa direta com outras empresas que também estão desenvolvendo agentes de IA especializados em programação. O Google apresentou o Jules no fim de 2024, e a OpenAI revelou na semana passada um novo agente de codificação, derivado do Codex, dentro do ChatGPT.

Copilot no VS Code será aberto para desenvolvedores

Outro anúncio feito pela Microsoft é a abertura do código-fonte do GitHub Copilot dentro do Visual Studio Code, o editor de texto mais usado por desenvolvedores no mundo. Isso significa que programadores poderão criar extensões, modificar o funcionamento da IA ou integrar recursos personalizados ao ambiente de desenvolvimento.

A medida pode incentivar o surgimento de versões alternativas do Copilot com funcionalidades específicas para diferentes linguagens ou setores, como jurídico, financeiro ou educacional.