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Pedimos ao ChatGPT para montar uma carteira de investimentos para iniciantes

Estratégia sugerida prioriza segurança, diversificação e aprendizado para quem está dando os primeiros passos no mundo dos investimentos.

Uma carteira equilibrada ajuda iniciantes a aprender sobre investimentos sem assumir riscos excessivos (Wipas_Rojjanakard/Getty Images)

Uma carteira equilibrada ajuda iniciantes a aprender sobre investimentos sem assumir riscos excessivos (Wipas_Rojjanakard/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 15 de março de 2026 às 05h00.

Para quem está começando a investir, uma das maiores dúvidas é como dividir o dinheiro entre diferentes aplicações. A falta de experiência e o receio de perder recursos fazem muitos iniciantes adiar o primeiro passo no mercado financeiro.

Para entender como poderia ser uma estratégia inicial, a EXAME pediu ao ChatGPT que montasse um exemplo de carteira simples e equilibrada. A proposta prioriza três princípios básicos: segurança, diversificação e aprendizado ao longo do tempo.

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1. Reserva de segurança – 50%

Antes de buscar retornos maiores, o primeiro passo é construir uma reserva de emergência.

Essa parte da carteira funciona como uma segurança financeiro para imprevistos, evitando que o investidor precise resgatar aplicações de maior risco.

Entre as opções mais comuns estão o Tesouro Selic e CDBs com liquidez diária. Esses investimentos têm baixo risco e permitem resgate rápido, o que os torna adequados para situações emergenciais.

2. Renda fixa para crescimento estável – 30%

Depois de montar a base de segurança, o próximo passo é investir em aplicações de renda fixa que ofereçam rendimento maior, mas ainda com risco relativamente controlado.

Entre as opções sugeridas estão o Tesouro IPCA+, que acompanha a inflação, além de LCI e LCA.

Esses investimentos costumam ter retornos previsíveis e, em alguns casos, são isentos de imposto de renda para pessoas físicas.

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3. Fundos imobiliários – 10%

Os fundos de investimento imobiliário (FIIs) aparecem como uma forma de iniciar o contato com renda variável sem a necessidade de comprar um imóvel inteiro.

Ao investir em FIIs, o investidor adquire cotas de fundos que aplicam em imóveis ou títulos do setor imobiliário.

Muitos desses fundos distribuem rendimentos periódicos aos cotistas, o que pode ajudar o iniciante a entender como funciona a geração de renda no mercado.

4. Ações ou ETFs – 10%

Uma pequena parte da carteira pode ser destinada a ações ou ETFs, permitindo exposição ao mercado de renda variável.

Entre exemplos populares para iniciantes estão ETFs que acompanham índices amplos da bolsa, como o BOVA11, além de ações de empresas consolidadas. A participação menor nessa categoria ajuda a reduzir o risco enquanto o investidor aprende mais sobre o funcionamento do mercado.

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Exemplo prático com R$10 mil

Em um cenário hipotético com R$10 mil disponíveis para investir, a divisão poderia ficar assim:

  • R$ 5.000 em Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária

  • R$ 3.000 em Tesouro IPCA+, LCI ou LCA

  • R$ 1.000 em fundos imobiliários

  • R$ 1.000 em ações ou ETFs

Essa distribuição busca equilibrar segurança e exposição gradual a diferentes tipos de investimento.

Regra básica para quem está começando

Para iniciantes, especialistas costumam destacar três cuidados importantes: investir de forma regular, evitar decisões impulsivas baseadas em oscilações de curto prazo e buscar aprendizado contínuo antes de assumir riscos maiores.

Com o tempo e mais conhecimento sobre o mercado, a carteira pode ser ajustada de acordo com objetivos financeiros e tolerância ao risco.

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