Apple desativa criptografia do iCloud no Reino Unido após pressão do governo

A Apple deixou de oferecer a criptografia avançada de ponta a ponta do iCloud, chamada Advanced Data Protection (ADP), para novos usuários no Reino Unido e planeja desativá-la para aqueles que já utilizam o recurso. A decisão surge após relatos de que autoridades britânicas solicitaram à empresa acesso a dados criptografados.

O ADP protege os dados armazenados no iCloud com criptografia de ponta a ponta, impedindo que a Apple ou terceiros acessem arquivos como fotos, backups e anotações. Com sua remoção, esses dados passam a ficar acessíveis para a Apple e, mediante ordem judicial, também para as autoridades. Algumas informações, como senhas, dados de saúde, pagamentos e registros do iMessage, continuarão protegidas por criptografia.

Sob pressões do governo britânico

A mudança acontece no contexto de uma pressão crescente do governo do Reino Unido contra serviços que utilizam criptografia de ponta a ponta. Segundo o The Washington Post, o Ministério do Interior britânico teria exigido que a Apple implementasse um mecanismo de acesso a arquivos criptografados não apenas de usuários do Reino Unido, mas globalmente.

A empresa teria recebido um documento conhecido como technical capability notice, emitido sob a Investigatory Powers Act de 2016, conhecida como Snoopers’ Charter. Essa legislação permite ao governo solicitar acesso a comunicações privadas sob justificativa de segurança nacional. A Apple tem o direito de recorrer, mas não pode adiar o cumprimento da ordem.

Em vez de criar um acesso para as autoridades britânicas, a Apple optou por desativar o ADP no Reino Unido. No entanto, essa medida pode não satisfazer o governo, que ainda não teria acesso a dados de usuários britânicos armazenados fora do país.

Debate sobre privacidade e segurança

A justificativa do governo britânico para pressionar empresas de tecnologia a fornecerem acesso a comunicações criptografadas tem sido o combate a crimes graves, como terrorismo e abuso infantil. “A criptografia de ponta a ponta não pode impedir esforços para capturar os autores dos crimes mais graves”, afirmou um porta-voz do governo ao jornal The Guardian em 2022.

A Apple, por outro lado, tem se posicionado contra esse argumento. Em março de 2024, durante um debate parlamentar no Reino Unido, a empresa afirmou que “não há razão para que o governo britânico tenha autoridade para decidir se cidadãos do mundo podem ou não usufruir dos benefícios comprovados da criptografia de ponta a ponta”.

Outras empresas também oferecem serviços com criptografia avançada. O Google disponibiliza backups criptografados no Android desde 2018, e a Meta permite que usuários do WhatsApp protejam suas conversas. Ambos continuam disponíveis no Reino Unido.

O ADP permanece ativo fora do Reino Unido e pode ser ativado nas configurações do iCloud. Para habilitá-lo, é necessário que todos os dispositivos associados ao Apple ID estejam atualizados e que os recursos de recuperação de conta da Apple estejam ativados.