Descubra os apps de IA mais baixados e os que mais cresceram no Brasil em 2025

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 14h12.
Assim como com outras tecnologias e a internet em geral, brasileiros estão entre os usuários mais engajados com ferramentas de inteligência artificial. De acordo com um levantamento da Conversion em parceria com a ESPM, 98% das pessoas conectadas no país em 2025 conhecem a IA e impressionantes 93% já utilizaram alguma ferramenta baseada na tecnologia.
Realizado com 400 entrevistados por meio de um questionário online, o estudo revela que 49,7% dos usuários utilizam IA todos os dias, enquanto o uso de 86,4% deles é semanal. A principal vantagem percebida é a economia de tempo, citada por 71,2% dos brasileiros ouvidos.Em relação às ferramentas utilizadas, o Brasil se destaca como o terceiro maior mercado do ChatGPT, da pioneira OpenAI, com cerca de 140 milhões de mensagens trocadas por dia, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Em razão desse crescimento, a empresa anunciou recentemente a abertura de um escritório em São Paulo para intensificar sua presença no país, onde conta com 50 milhões de usuários mensais.
Segundo dados do serviço de inteligência de mercado AppMagic, o ChatGPT lidera o ranking de downloads de apps de IA no Brasil em 2025, seguido pelo Gemini, do Google, e pelo PixVerse, um gerador de vídeos baseado na tecnologia que registrou crescimento de 102 posições no ano e ocupa o 3ª lugar.
Lançada com destaque em janeiro, a chinesa DeepSeek está na 4ª posição, com a assistente virtual focada em educação Luzia fechando o top-5 dos apps de IA mais baixados no Brasil até o começo de setembro deste ano.
Além do crescimento impressionante do PixVerse, o app de criação de músicas com IA Suno ocupa o 7º lugar, subindo 82 posições no comparativo anual. Por sua vez, o Gerador de Rosto de Bebê está em 15º, registrando uma impressionante subida de 231 posições em relação ao ano anterior.
Outros destaques na lista do AppMagic incluem o Grok, da xAI, que ocupa a 10ª posição, e a chinesa Manus, da Butterfly Effect, especializada em agentes de IA, que está em 13º. Assim como a DeepSeek, ambos são lançamentos de 2025.
Por outro lado, o Copilot, da Microsoft, caiu oito posições em relação a 2024 e está em 16º.