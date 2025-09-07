Descubra os apps de IA mais baixados e os que mais cresceram no Brasil em 2025

Assim como com outras tecnologias e a internet em geral, brasileiros estão entre os usuários mais engajados com ferramentas de inteligência artificial. De acordo com um levantamento da Conversion em parceria com a ESPM, 98% das pessoas conectadas no país em 2025 conhecem a IA e impressionantes 93% já utilizaram alguma ferramenta baseada na tecnologia.

Realizado com 400 entrevistados por meio de um questionário online, o estudo revela que 49,7% dos usuários utilizam IA todos os dias, enquanto o uso de 86,4% deles é semanal. A principal vantagem percebida é a economia de tempo, citada por 71,2% dos brasileiros ouvidos.

ChatGPT, da pioneira OpenAI, com cerca de 140 milhões de mensagens trocadas por dia, atrás apenas dos Estados Unidos e da Em relação às ferramentas utilizadas, o Brasil se destaca como o terceiro maior mercado do, da pioneira, com cerca de 140 milhões de mensagens trocadas por dia, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia . Em razão desse crescimento, a empresa anunciou recentemente a abertura de um escritório em São Paulo para intensificar sua presença no país, onde conta com 50 milhões de usuários mensais.

Apps de IA que mais cresceram em 2025

Segundo dados do serviço de inteligência de mercado AppMagic, o ChatGPT lidera o ranking de downloads de apps de IA no Brasil em 2025, seguido pelo Gemini, do Google, e pelo PixVerse, um gerador de vídeos baseado na tecnologia que registrou crescimento de 102 posições no ano e ocupa o 3ª lugar.

Lançada com destaque em janeiro, a chinesa DeepSeek está na 4ª posição, com a assistente virtual focada em educação Luzia fechando o top-5 dos apps de IA mais baixados no Brasil até o começo de setembro deste ano.

Além do crescimento impressionante do PixVerse, o app de criação de músicas com IA Suno ocupa o 7º lugar, subindo 82 posições no comparativo anual. Por sua vez, o Gerador de Rosto de Bebê está em 15º, registrando uma impressionante subida de 231 posições em relação ao ano anterior.

Outros destaques na lista do AppMagic incluem o Grok, da xAI, que ocupa a 10ª posição, e a chinesa Manus, da Butterfly Effect, especializada em agentes de IA, que está em 13º. Assim como a DeepSeek, ambos são lançamentos de 2025.

Por outro lado, o Copilot, da Microsoft, caiu oito posições em relação a 2024 e está em 16º.