Inteligência Artificial

Anthropic vira patrocinadora do Blender e amplia integração do Claude com software 3D

Empresa passa a apoiar financeiramente o Blender Development Fund e libera conector oficial que permite controle por linguagem natural

Tela do software Blender durante a produção de um modelo 3D (Reprodução)

Tela do software Blender durante a produção de um modelo 3D (Reprodução)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16h58.

A Anthropic aprofundou sua aproximação com o Blender, software gratuito e de código aberto voltado para criação 3D, ao anunciar apoio financeiro ao Blender Development Fund e o lançamento oficial de um conector do Claude para a plataforma.

Com a nova integração, artistas 3D podem usar comandos em linguagem natural para analisar cenas, corrigir problemas e até criar scripts automatizados dentro do Blender.

Segundo a empresa, o conector utiliza a API em Python do software e permite que o Claude interaja diretamente com a estrutura do programa, facilitando o entendimento de configurações complexas e o acesso à documentação técnica.

A Anthropic afirma que o recurso também possibilita a criação de novas ferramentas diretamente na interface do Blender, ampliando a personalização do ambiente de trabalho para profissionais que lidam com fluxos mais avançados.

O conector foi desenvolvido com base no MCP, sigla para Model Context Protocol, padrão que permite integração entre modelos de linguagem e softwares externos.

Por utilizar esse protocolo aberto, a integração não fica restrita ao Claude. A própria Anthropic destacou que outros grandes modelos de linguagem também poderão se conectar ao Blender por meio da mesma estrutura.

O movimento fortalece o posicionamento da empresa dentro do ecossistema de criação profissional e reforça a estratégia de usar o Claude em ambientes de trabalho mais especializados.

A atualização chega pouco depois do lançamento do Claude Opus 4.7, modelo mais avançado da empresa para engenharia de software, e da reformulação da experiência do Claude Code, voltada para programação assistida.

IA busca espaço em ferramentas abertas e comunidades técnicas

Ao apoiar financeiramente o Blender, a Anthropic também se aproxima de uma comunidade relevante para o desenvolvimento de fluxos profissionais em design, animação e produção visual.

Diferentemente de plataformas proprietárias, o Blender ocupa posição estratégica entre criadores independentes, estúdios menores e profissionais técnicos que valorizam flexibilidade e automação.

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