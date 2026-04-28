Tencent lança modelo de IA Hy3 com 295 bilhões de parâmetros e foco em agentes autônomos

A Tencent anunciou o lançamento e a abertura do código do Hy3 preview, novo modelo de inteligência artificial da linha Hy, conhecida como Hunyuan no mercado chinês. A empresa afirma que se trata de seu sistema mais avançado até agora, com foco em aplicações práticas e no fortalecimento de agentes autônomos.

O modelo utiliza arquitetura Mixture-of-Experts (MoE), com 295 bilhões de parâmetros totais e 21 bilhões de parâmetros ativados, além de suporte para até 256 mil tokens de contexto.

Segundo a Tencent, o Hy3 preview combina capacidades de raciocínio rápido e lento, com avanços em raciocínio complexo, programação, compreensão de contexto longo, execução de instruções e uso de ferramentas externas.

Em ambientes reais, o modelo conseguiu operar fluxos complexos de agentes com até 495 etapas consecutivas, incluindo tarefas como processamento de documentos, análise de dados, recuperação de conhecimento e orquestração de ferramentas via MCP, sigla para Model Context Protocol.

O Hy3 preview já foi integrado a produtos centrais da Tencent, como Yuanbao, QQ, QQ Browser, Tencent Docs, CodeBuddy e WorkBuddy. A empresa afirma que o objetivo é aproximar o desenvolvimento do modelo de aplicações comerciais concretas.

No chatbot Yuanbao, por exemplo, a Tencent diz ter melhorado a precisão de entendimento de intenção e a qualidade de geração de texto. Já no CodeBuddy e no WorkBuddy, a companhia afirma ter reduzido o tempo até a primeira resposta em 54% e o tempo total de resposta em 47%.

Na ferramenta de criação de apresentações com IA do Tencent Docs, o modelo apresentou aumento de 20% na taxa de sucesso de geração em comparação com a versão anterior, o Hy2.