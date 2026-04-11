Inteligência Artificial

Meta aumenta investimentos em IA; empresa fecha novo acordo de US$ 21 bi com CoreWeave

Empresa revisa parceria anterior com CoreWeave para garantir mais serviços avançados de computação em nuvem conforme demanda cresce

Mark Zuckerberg, CEO da Meta: gastos da multinacional com IA não param de crescer enquanto empresa busca liderança de mercado

Mark Zuckerberg, CEO da Meta: gastos da multinacional com IA não param de crescer enquanto empresa busca liderança de mercado

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 11 de abril de 2026 às 10h40.

A Meta investirá US$ 21 bilhões adicionais em infraestrutura de computação em nuvem da CoreWeave. O novo valor soma a um acordo de US$ 14,2 bilhões firmado em setembro de 2025; na ocasião, as ações da CoreWeave subiram 12%. Com a confirmação da ampliação do negócio comercial, as ações de ambas as partes apresentaram um aumento: enquanto as da Meta cresceram 2%, a provedora de nuvem alimentada por inteligência artificial teve um crescimento de 3% nesta quinta-feira, 9.

Um dos novos requisitos é que a parceria dure até 2032 — um ano a mais do que o acordo anterior, que previa colaboração comercial até 2031. Conforme um comunicado enviado à imprensa, a Meta informou que o acordo atual é "parte da nossa abordagem de infraestrutura baseada em portfólio à medida que investimos em capacidade para nossas ambições em IA".

O acordo soma com a estratégia agressiva da Meta por destaque no crescente setor de tecnologia. Ao todo, a empresa já teria direcionado US$ 600 bilhões para a construção de centros de processamento de dados, enquanto a projeção anual de investimentos ficaria entre US$ 115 bilhões e US$ 135 bilhões, superando expectativas do Wall Street. Ao se apoiar em empresas com produtos que sejam líderes de mercado, ela reduz a pressão interna para projetos próprios e facilita que funcionários estejam a par com inovações tecnológicas.

Para Mike Intrator, CEO da CoreWeave, "todas essas pessoas que podem comprar poder computacional também sentem a necessidade de comprá-lo de nós, devido à qualidade do produto que entregamos". Em entrevista à CNBC, o executivo acredita que a colaboração com a Meta permanecerá: "Há muito risco" para a empresa desistir de adquirir tecnologia da CoreWeave, opinou Intrator.

CoreWeave cresce como essencial para Big Techs

Além da Meta, a empresa de computação em nuvem atraiu outras gigantes do setor. Em março deste ano, a OpenAI assinou um acordo de US$ 11,9 bilhões que durará cinco anos, período em que utilizará os serviços de nuvem da empresa. Antes da chegada OpenAI e da Meta, a empresa chegou a ter 62% da receita anual a partir de serviços oferecidos à Microsoft, o que fez com que ela  uma estratégia de diversificação que impede que um único cliente tenha mais de 35% de participação única nas vendas totais.

Embora reduzida, a parceria com a Microsoft permanece e a multinacional ainda é um dos principais clientes de grande porte da CoreWeave. A IBM também está no balaio; todas as parcerias facilitaram para que a empresa, fundada como startup, esteja próxima de alcançar uma avaliação de US$ 35 milhões com a iminente entrada na bolsa.

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