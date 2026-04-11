Meta aumenta investimentos em IA; empresa fecha novo acordo de US$ 21 bi com CoreWeave

A Meta investirá US$ 21 bilhões adicionais em infraestrutura de computação em nuvem da CoreWeave. O novo valor soma a um acordo de US$ 14,2 bilhões firmado em setembro de 2025; na ocasião, as ações da CoreWeave subiram 12%. Com a confirmação da ampliação do negócio comercial, as ações de ambas as partes apresentaram um aumento: enquanto as da Meta cresceram 2%, a provedora de nuvem alimentada por inteligência artificial teve um crescimento de 3% nesta quinta-feira, 9.

Um dos novos requisitos é que a parceria dure até 2032 — um ano a mais do que o acordo anterior, que previa colaboração comercial até 2031. Conforme um comunicado enviado à imprensa, a Meta informou que o acordo atual é "parte da nossa abordagem de infraestrutura baseada em portfólio à medida que investimos em capacidade para nossas ambições em IA".

O acordo soma com a estratégia agressiva da Meta por destaque no crescente setor de tecnologia. Ao todo, a empresa já teria direcionado US$ 600 bilhões para a construção de centros de processamento de dados, enquanto a projeção anual de investimentos ficaria entre US$ 115 bilhões e US$ 135 bilhões, superando expectativas do Wall Street. Ao se apoiar em empresas com produtos que sejam líderes de mercado, ela reduz a pressão interna para projetos próprios e facilita que funcionários estejam a par com inovações tecnológicas.

Para Mike Intrator, CEO da CoreWeave, "todas essas pessoas que podem comprar poder computacional também sentem a necessidade de comprá-lo de nós, devido à qualidade do produto que entregamos". Em entrevista à CNBC, o executivo acredita que a colaboração com a Meta permanecerá: "Há muito risco" para a empresa desistir de adquirir tecnologia da CoreWeave, opinou Intrator.

CoreWeave cresce como essencial para Big Techs

Além da Meta, a empresa de computação em nuvem atraiu outras gigantes do setor. Em março deste ano, a OpenAI assinou um acordo de US$ 11,9 bilhões que durará cinco anos, período em que utilizará os serviços de nuvem da empresa. Antes da chegada OpenAI e da Meta, a empresa chegou a ter 62% da receita anual a partir de serviços oferecidos à Microsoft, o que fez com que ela uma estratégia de diversificação que impede que um único cliente tenha mais de 35% de participação única nas vendas totais.

Embora reduzida, a parceria com a Microsoft permanece e a multinacional ainda é um dos principais clientes de grande porte da CoreWeave. A IBM também está no balaio; todas as parcerias facilitaram para que a empresa, fundada como startup, esteja próxima de alcançar uma avaliação de US$ 35 milhões com a iminente entrada na bolsa.