Inteligência Artificial

Anthropic lança Claude Design para criar protótipos e apresentações com IA

Nova ferramenta usa o modelo Opus 4.7 e chega para assinantes pagos com proposta de complementar plataformas como o Canva

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15h10.

A Anthropic anunciou o Claude Design, uma nova ferramenta voltada à criação de materiais visuais com apoio de inteligência artificial. O produto chega integrado ao modelo Opus 4.7 e permite gerar protótipos, apresentações e peças de marketing a partir de descrições em linguagem natural.

A proposta segue o padrão já consolidado de uso de IA generativa, em que o usuário descreve o que deseja e refina o resultado por meio de interações contínuas. O sistema permite ajustes via conversas, comentários diretamente no layout e até controles deslizantes personalizados criados automaticamente.

Segundo a empresa, o Claude Design pode ser utilizado tanto por designers — como ferramenta de experimentação — quanto por usuários sem formação técnica, que buscam produzir materiais visuais de forma rápida. A ferramenta também consegue trabalhar com identidades visuais já existentes, mantendo consistência em projetos corporativos.

Entre os usos destacados estão a criação de mockups, protótipos realistas, campanhas de marketing e apresentações. Os arquivos gerados podem ser exportados em formatos como PDF, URLs ou PowerPoint, permitindo edição posterior em outras plataformas.

 

Quando questionada sobre possível concorrência com o Canva, a Anthropic afirmou que o Claude Design tem caráter complementar. A ideia, segundo a empresa, é acelerar a fase inicial de concepção visual, antes da edição detalhada em ferramentas tradicionais.

Parceria com o Canva reforça estratégia de integração

A aproximação com o Canva foi reforçada por Melanie Perkins, CEO — chief executive officer, ou diretora executiva — e cofundadora da plataforma. Ela destacou que a integração entre as empresas busca simplificar o fluxo criativo, conectando a geração de ideias à edição colaborativa.

Segundo Perkins, os projetos iniciados no Claude Design podem ser levados diretamente ao Canva, onde se tornam editáveis e prontos para refinamento e publicação.

A Anthropic informou que a prévia do Claude Design será liberada ao longo do dia para assinantes dos planos Pro, Max, Team e Enterprise, indicando uma estratégia inicial focada em usuários já inseridos no ecossistema pago da empresa.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialAnthropic

Mais de Inteligência Artificial

Hermanos, pero no mucho: a saída do brasileiro Mike Krieger do Figma expõe atrito no mundo da IA

Uma simples declaração de Elon Musk fez as ações da Tesla dispararem — e isso impacta diversas áreas

A disputa bilionária por data centers que está virando o jogo entre OpenAI e Meta

Tratado de paz? CEO da Anthropic vai à Casa Branca para debater sobre Claude Mythos Preview

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Ana Paula e Milena divergem sobre estratégia na reta final

Inteligência Artificial

Hermanos, pero no mucho: a saída do brasileiro Mike Krieger do Figma expõe atrito no mundo da IA

Um conteúdo Bússola

Opinião: IA pode acelerar, mas CX de alta performance depende de humanos

Casual

Ronaldo lança clube de tênis de luxo com títulos de R$ 1 milhão