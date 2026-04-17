Anthropic lança Claude Design para criar protótipos e apresentações com IA

A Anthropic anunciou o Claude Design, uma nova ferramenta voltada à criação de materiais visuais com apoio de inteligência artificial. O produto chega integrado ao modelo Opus 4.7 e permite gerar protótipos, apresentações e peças de marketing a partir de descrições em linguagem natural.

A proposta segue o padrão já consolidado de uso de IA generativa, em que o usuário descreve o que deseja e refina o resultado por meio de interações contínuas. O sistema permite ajustes via conversas, comentários diretamente no layout e até controles deslizantes personalizados criados automaticamente.

Introducing Claude Design by Anthropic Labs: make prototypes, slides, and one-pagers by talking to Claude. Powered by Claude Opus 4.7, our most capable vision model. Available in research preview on the Pro, Max, Team, and Enterprise plans, rolling out throughout the day. pic.twitter.com/2BgBGtgYGX — Claude (@claudeai) April 17, 2026

Segundo a empresa, o Claude Design pode ser utilizado tanto por designers — como ferramenta de experimentação — quanto por usuários sem formação técnica, que buscam produzir materiais visuais de forma rápida. A ferramenta também consegue trabalhar com identidades visuais já existentes, mantendo consistência em projetos corporativos.

Entre os usos destacados estão a criação de mockups, protótipos realistas, campanhas de marketing e apresentações. Os arquivos gerados podem ser exportados em formatos como PDF, URLs ou PowerPoint, permitindo edição posterior em outras plataformas.

Quando questionada sobre possível concorrência com o Canva, a Anthropic afirmou que o Claude Design tem caráter complementar. A ideia, segundo a empresa, é acelerar a fase inicial de concepção visual, antes da edição detalhada em ferramentas tradicionais.

Parceria com o Canva reforça estratégia de integração

A aproximação com o Canva foi reforçada por Melanie Perkins, CEO — chief executive officer, ou diretora executiva — e cofundadora da plataforma. Ela destacou que a integração entre as empresas busca simplificar o fluxo criativo, conectando a geração de ideias à edição colaborativa.

Segundo Perkins, os projetos iniciados no Claude Design podem ser levados diretamente ao Canva, onde se tornam editáveis e prontos para refinamento e publicação.

A Anthropic informou que a prévia do Claude Design será liberada ao longo do dia para assinantes dos planos Pro, Max, Team e Enterprise, indicando uma estratégia inicial focada em usuários já inseridos no ecossistema pago da empresa.