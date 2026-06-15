Por que confiar o seu cartão de crédito a uma IA?

A inteligência artificial pode mudar completamente a experiência de compra dos consumidores quando o checkout deixa de existir e agentes de IA passam a fazer compras pelo consumidor. Neste novo cenário, uma das maiores preocupações é como trazer segurança para estes novos processos em que a IA passa a interagir ativamente no e-commerce?

Brunno Saura, Gerente Geral do PayPal no Brasil, discute sobre as possibilidades e desafios relacionadas ao uso de IA agêntica nas transações do dia a dia do comércio online. O executivo discute autorização de pagamentos por agentes, a integração com meios tradicionais como cartões de crédito, e como a camada de segurança se torna essencial para que o consumidor se sinta protegido.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok