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Por que confiar o seu cartão de crédito a uma IA?

Brunno Saura, Gerente Geral do PayPal no Brasil, fala sobre autorização de pagamentos por agentes de IA e a segurança neste novo modelo

Brunno Saura, Gerente Geral do PayPal no Brasil

Brunno Saura, Gerente Geral do PayPal no Brasil

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 15 de junho de 2026 às 09h30.

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A inteligência artificial pode mudar completamente a experiência de compra dos consumidores quando o checkout deixa de existir e agentes de IA passam a fazer compras pelo consumidor. Neste novo cenário, uma das maiores preocupações é como trazer segurança para estes novos processos em que a IA passa a interagir ativamente no e-commerce?

Brunno Saura, Gerente Geral do PayPal no Brasil, discute sobre as possibilidades e desafios relacionadas ao uso de IA agêntica nas transações do dia a dia do comércio online. O executivo discute autorização de pagamentos por agentes, a integração com meios tradicionais como cartões de crédito, e como a camada de segurança se torna essencial para que o consumidor se sinta protegido.

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