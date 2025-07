Alibaba lança óculos com inteligência artificial como aposta em nova fase da computação pessoal

A Alibaba anunciou nesta segunda-feira, 28, seu primeiro modelo de óculos inteligentes com recursos de inteligência artificial generativa, marcando sua estreia no mercado de dispositivos vestíveis. O produto, chamado Quark AI Glasses, será lançado na China até o final de 2025, segundo comunicado da empresa.

O hardware será integrado ao Qwen, modelo de linguagem desenvolvido pela própria Alibaba, e ao assistente digital Quark, já disponível como aplicativo no país. Com isso, a gigante chinesa do comércio eletrônico amplia a estratégia de usar o avanço em inteligência artificial para competir com plataformas ocidentais como a OpenAI, criadora do ChatGPT.

Os óculos permitirão chamadas com comando de voz, reprodução de músicas, tradução simultânea de idiomas, transcrição de reuniões e ainda trarão uma câmera embutida. A Alibaba afirmou que o produto também será compatível com serviços do próprio ecossistema da empresa: o usuário poderá, por exemplo, acessar navegação por mapas, efetuar pagamentos via Alipay e comparar preços em tempo real na plataforma Taobao, principal marketplace da companhia na China.

O movimento posiciona a Alibaba ao lado de outras gigantes que já disputam espaço no segmento. A Meta, dona do Facebook, lançou modelos similares em parceria com a marca Ray-Ban. A chinesa Xiaomi também anunciou seus próprios óculos com IA no início de 2025.

Corrida por dispositivos além do celular reacende disputa em IA

A aposta da Alibaba em dispositivos vestíveis reflete um consenso crescente no setor: a próxima etapa da computação pessoal pode acontecer fora dos smartphones.

Óculos com suporte a assistentes de IA vêm sendo apontados como um novo canal de interação contínua com o ambiente digital — com menor necessidade de telas e comandos manuais.

O Quark, assistente da Alibaba que agora ganhará corpo físico nos óculos, recebeu atualizações neste ano com maior capacidade de entendimento de linguagem natural e suporte a comandos contextuais.

Apesar do anúncio, a empresa ainda não divulgou detalhes como preço, autonomia da bateria ou especificações técnicas do dispositivo.

Com sede em Hangzhou, a Alibaba também é controladora da Ant Group, responsável pelo Alipay, aplicativo de pagamentos usado por centenas de milhões de chineses.

Ao levar o Quark para o hardware, a empresa visa ampliar a presença da IA própria no dia a dia do consumidor, num momento em que o setor busca alternativas de interface mais imersivas e contínuas.