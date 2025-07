Não há opção de não adotar IA e espera 'pode ser fatal' para empresas, diz IBM

O avanço da inteligência artificial atingiu um ponto em que não adotar a tecnologia deixou de ser uma opção para as empresas. E a demora nesse processo "pode ser fatal". É o que afirma Marcelo Flores, gerente-geral da IBM Consulting Brasil, em entrevista exclusiva à IBM.

"Hoje em dia, o custo de implementar a IA errada ou de esperar para implementar é muito alto. Hoje em dia, não tem opção de não fazer, porque pode ser fatal. Por isso, as empresas têm de usar essas tecnologias que tornem a maneira de trabalhar mais eficientes", explica.

Flores destaca que a presença de consultorias têm sido importante para agilizar esse processo. "Uma empresa grande hoje tem tecnologia e tem pessoas capazes. As empresas hoje estão muito maduras, tiveram ganhos de produtividade, eficiência, estão em transformação digital já tem um certo tempo. Diante disso, o que a consultoria é? São pessoas que implementam tecnologia para entregar algo de valor para o cliente".

"Se a tecnologia já faz muito que os humanos estão fazendo, surge a pergunta: por que eu preciso de você [consultoria]? A resposta é se colocar como aquele que consegue unir tecnologias e pessoas para gerar e acelerar benefícios, seja ele qual for, com o menor risco. Empresas começaram isso [adoção de IA] há pouco tempo, nós fazemos isso há muito mais tempo", pontua.

O papel das consultorias na adoção de IA

As reflexões de Flores são resultado de um novo estudo global da IBM sobre as expectativas de empresas em relação às consultorias na era da IA. Os dados, compartilhados com exclusividade pela EXAME, 75% dos compradores de consultoria esperam que a IA tenha impacto positivo na utilização de serviços de consultoria.

Ao mesmo tempo, 66% afirmam que deixarão de contratar consultorias que não incorporarem IA em seus serviços, e 86% relatam que buscam "ativamente" serviços que incorporem IA e outros ativos tecnológicos. Para 89% dos entrevistados, a expectativa é que os serviços de consultoria com IA aumentem a produtividade e a qualidade nas empresas. E 78% acreditam que o uso e IA deve baratear a contratação de consultorias e aumentar benefícios.

O executivo da IBM diz que os números são a "comprovação da tendência que todo mundo estava esperando. Entre os entrevistados, 90% veem que tudo que tem de comprarem de ativo, consultoria deveria ter IA embarcada". Flores avalia que essa posição mostra uma visão mais madura sobre a tecnologia.

"O mercado está realmente enxergando a inteligência artificial como algo disruptivo e que já não é mais uma novidade, no sentido de ter medo disso. Ao mesmo tempo, chama a atenção o reconhecimento das empresas de que vão ver muito mais valor nas consultorias que consigam mostrar para eles que estão trabalhando com IA nas soluções vendidas e internamente para entregar as soluções", diz.

O executivo afirma que essa expectativa vale tanto para consultorias quanto para as próprias empresas: agora, a IA precisa estar embarcada desde o início do processo, independentemente do tipo. No caso das consultorias, ele pontua que o posicionamento precisa ser de "mudar um pouco essa relação entre pessoas e tecnologias, cada vez mais precisando compreender bem essa tecnologia como uma assistente que gera produtividade e com agentes de IA substituindo aquilo que antes não era possível substituir".

"É a evolução desse tipo de tecnologia cognitiva, vai avançando naquilo que era uma propriedade de nós humanos, e vai sobrando para gente o que é mais complexo", explica.

As empresas também parecem entender a necessidade de contar com as consultorias nesse processo. Segundo a projeção da IBM, o gasto médio atual com consultorias representa 2,8% das empresas entrevistadas. Até 2026, ele deve subir para 4%, alta de US$ 500 bilhões por ano. Entre os entrevistados, 86% querem aumentar os gastos com consultorias.

Flores ressalta que o processo tem diferentes desafios e que é preciso ir além da simples implementação para seguir hypes ou tendências. "Uma coisa é implementar, outra é infusionar em uma operação, outra é escalar, até porque precisa de infraestrutura por trás preparada para isso. Hoje temos a IA como assistente, a IA como gerador de conteúdo e, agora, a IA como agente. É um desafio muito grande para qualquer gestor lidar com tudo isso".

"Cada item novo de tecnologia é uma estação nova de trem. E a consultoria busca ajudar nessa construção e organização", resume o executivo da IBM.

