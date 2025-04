Alibaba lança novo modelo de IA de código aberto para desafiar big techs

A Alibaba (BABA) revelou, nesta terça-feira, 29, a próxima geração de sua linha de modelos de linguagem de código aberto, chamada Qwen3, uma atualização que está sendo considerada um marco para o mercado de inteligência artificial (IA) global.

Com melhorias notáveis em áreas como raciocínio avançado, apoio multilíngue e uso de ferramentas, o Qwen3 se destaca como uma ameaça real aos principais modelos de IA existentes, incluindo os modelos avançados da DeepSeek.

A nova versão do Qwen3 é composta por oito variantes, que abrangem uma vasta gama de arquiteturas e tamanhos.

Isso garante flexibilidade aos desenvolvedores, permitindo que escolham o modelo que melhor se adapta às suas necessidades, especialmente em dispositivos móveis e outros dispositivos de borda.

Segundo a Alibaba, essa versatilidade coloca o Qwen3 em uma posição privilegiada para atender a diversas demandas da indústria de IA.

Os trunfos do Qwen3

O Qwen3 também marca uma nova etapa no campo da IA com a introdução do conceito de "modelos híbridos de raciocínio", uma abordagem que combina as habilidades tradicionais de modelos de linguagem com raciocínio dinâmico avançado.

Isso significa que o modelo pode alternar entre diferentes modos de operação: um modo de raciocínio mais profundo para tarefas complexas, como programação, e um modo mais rápido para respostas imediatas e tarefas gerais.

A Alibaba afirma que esse formato híbrido ajuda a otimizar o tempo de processamento sem comprometer a qualidade das respostas, o que representa uma grande vantagem para desenvolvedores e empresas que buscam eficiência e custo-benefício.

Além disso, a versão Qwen3-235B-A22B MoE se destaca por reduzir significativamente os custos de implementação, um ponto-chave para empresas que buscam IA de alto desempenho, mas com um investimento mais acessível. Essa iniciativa demonstra o compromisso da Alibaba em tornar a IA de última geração mais acessível para um público mais amplo.

Código aberto

Uma das principais características do Qwen3 é sua disponibilidade como software de código aberto, o que significa que qualquer desenvolvedor pode acessar e modificar o código para criar suas próprias soluções baseadas nessa tecnologia.

A Alibaba disponibilizou o Qwen3 em plataformas como Hugging Face e GitHub, além de sua própria interface na Alibaba Cloud, permitindo que qualquer um, desde indivíduos até grandes empresas, possa aproveitar o poder do modelo.

Desde o lançamento da primeira versão, a série Qwen já conquistou mais de 300 milhões de downloads em todo o mundo, além de gerar mais de 100.000 modelos derivados na plataforma Hugging Face.

A Alibaba não é a única empresa chinesa a investir no setor de IA de código aberto. A Baidu, por exemplo, tem seguido uma linha semelhante, desenvolvendo modelos próprios com foco em abertura e acessibilidade.

No entanto, a competição está se intensificando, com empresas como a DeepSeek se preparando para lançar novos modelos que devem continuar a pressionar o mercado.