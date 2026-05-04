AI Summit 2026: O evento que transforma Inteligência Artificial em vantagem competitiva

A Inteligência Artificial deixou de ser uma promessa futurista para se tornar o componente central da tomada de decisão nas empresas que lideram o mercado.

No entanto, o desafio para muitos executivos mudou: a questão não é mais "o que é a IA", mas "como extrair valor real dela". Para responder a essa pergunta, a EXAME, em parceria com a Saint Paul, realiza o AI Summit 2026.

O evento, marcado para o dia 02 de junho, em São Paulo, foi desenhado para ser um ambiente de imersão estratégica. Com mais de 8 horas de conteúdo, o foco é claro: transformar a tecnologia em decisões de negócio que impactam o resultado final e a carreira dos participantes.

Participe do AI Summit 2026

Um ecossistema de alta performance

O AI Summit se destaca por não ser apenas mais uma conferência de tecnologia. Ele reflete o ecossistema sólido da EXAME em IA aplicada aos negócios. O palco receberá nomes que estão na linha de frente da economia brasileira, discutindo temas que estão redefinindo indústrias, desde a automação de processos até a ética e segurança de dados.

O diferencial reside na profundidade e no propósito. O objetivo é que cada participante saia do evento com uma visão clara de como a IA pode ser um multiplicador de resultados, fugindo do "hype" e focando na implementação prática.

Mais do que uma ferramenta, a IA é hoje um investimento na forma como os líderes pensam o futuro. Em um cenário onde a velocidade de mudança é o novo normal, estar por dentro das discussões do AI Summit é uma necessidade estratégica para quem deseja manter a relevância competitiva.

O evento abordará as tendências mais recentes, como a IA Agêntica, que permite que sistemas não apenas sugiram, mas executem tarefas complexas de forma autônoma, elevando a eficiência operacional a novos patamares.

As inscrições para o AI Summit 2026 já estão abertas.