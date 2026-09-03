Agentes de navegador já clicam, preenchem formulários e compram por você — saiba como funciona

Imagine pedir para uma inteligência artificial pesquisar passagens, comparar opções, preencher seus dados e avançar até a etapa de pagamento. Em vez de apenas indicar onde encontrar as informações, o sistema executa a tarefa no navegador.

Essa é a proposta dos chamados agentes de navegador. Eles combinam modelos de IA com capacidade de interpretar uma interface gráfica e realizar ações como clicar, digitar, rolar páginas e selecionar opções.

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O que são agentes de navegador

Os agentes de navegador são sistemas capazes de observar uma página e agir sobre ela. Diferentemente de um chatbot tradicional, que responde a uma solicitação, o agente recebe um objetivo e executa uma sequência de ações para tentar concluí-lo.

Em janeiro de 2025, a OpenAI apresentou o Operator, sistema que utilizava um navegador próprio para clicar, digitar e navegar por páginas. Em julho do mesmo ano, a tecnologia foi incorporada ao agente do ChatGPT.

A tecnologia funciona por meio de modelos capazes de interpretar a interface visual. No caso do Operator, o modelo CUA, de Computer-Using Agent, foi treinado para reconhecer elementos gráficos e interagir com eles como uma pessoa faria.

O que eles conseguem fazer

Dependendo da ferramenta e das permissões concedidas, esses agentes podem:

pesquisar informações em diferentes sites;

preencher formulários;

organizar dados encontrados na internet;

fazer reservas e pedidos;

comparar produtos;

executar tarefas repetitivas em sistemas web.

No ambiente profissional, isso pode significar automatizar etapas que envolvem copiar informações entre páginas, consultar sistemas ou preencher campos manualmente.

A IA também pode comprar por você?

Sim, compras estão entre os casos de uso possíveis. A OpenAI cita pedidos de supermercado e compras de produtos como exemplos de tarefas que o Operator foi desenvolvido para realizar.

A diferença está no nível de autonomia. Em uma busca convencional, a IA pode recomendar um produto. Com um agente de navegador, ela pode acessar sites, analisar opções e avançar pelas etapas da compra.

Pesquisas sobre comércio eletrônico com agentes também apontam uma mudança potencial no comportamento dos consumidores: em vez de pessoas navegarem por dezenas de páginas, agentes podem interpretar ofertas e selecionar produtos em seu nome.

Para profissionais, o ponto mais relevante é entender onde essa autonomia pode economizar tempo sem transferir decisões importantes para a máquina.

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Por que ainda é preciso supervisionar a IA

Apesar do avanço, agentes de navegador não executam todas as tarefas com a mesma precisão de uma pessoa. Interfaces podem mudar, surgir pop-ups, exigir autenticação ou apresentar situações que o modelo não consegue interpretar corretamente.

Testes independentes também mostram que há uma distância entre autonomia e confiabilidade. O WebBench, benchmark criado para avaliar agentes em tarefas reais de navegação, inclui atividades como login, preenchimento de formulários e download de arquivos.

Por isso, ações mais sensíveis tendem a exigir intervenção humana. No caso do Operator, por exemplo, a OpenAI indicava que o usuário deveria assumir o controle em situações envolvendo login, informações de pagamento ou CAPTCHA.

O que muda para quem trabalha

A chegada desses agentes amplia a discussão sobre automação. A questão deixa de ser apenas o que a IA consegue produzir e passa a envolver o que ela consegue executar.

Para um profissional, isso pode representar uma mudança na divisão do trabalho. Tarefas operacionais, repetitivas e baseadas em interfaces podem ser delegadas a agentes, enquanto o usuário permanece responsável por definir objetivos, revisar resultados e tomar decisões.

Esse cenário também aumenta a importância de compreender como a inteligência artificial funciona, quais tarefas podem ser automatizadas e onde manter supervisão humana.

A tendência dos agentes de navegador aponta para uma internet em que o usuário não precisará necessariamente executar cada clique.

Em vez disso, poderá descrever o resultado esperado e deixar que uma IA conduza parte do caminho, mantendo o controle sobre decisões e ações de maior impacto.

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