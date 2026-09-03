A evolução da janela de contexto e o futuro da produtividade com inteligência artificial (Magnific/Reprodução)
Jornalista
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16h53.
A capacidade de processamento de dados nos sistemas de inteligência artificial depende de um fator central chamado janela de contexto. Esse parâmetro estabelece o volume máximo de informação que um modelo consegue analisar e relacionar em uma única interação.
Em termos práticos, a janela de contexto funciona de modo análogo à memória de curto prazo humana. Ela determina quantas páginas de relatórios, linhas de código ou minutos de áudio a ferramenta consegue ler de forma simultânea sem perder a coerência.
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Para mensurar essa capacidade, os desenvolvedores utilizam a unidade chamada token. Um token representa um pedaço de palavra, uma palavra inteira ou um caractere. Modelos antigos lidavam com cerca de 4.000 tokens, o equivalente a três páginas de texto.
Atualmente, ferramentas avançadas de inteligência artificial suportam de 128 mil a mais de 1 milhão de tokens. Essa expansão permite analisar livros inteiros, históricos financeiros de vários anos ou grandes repositórios de programação em poucos segundos.
De acordo com análises publicadas pela MIT Sloan Management Review, a assertividade nas respostas corporativas aumenta quando o contexto fornecido ao sistema é amplo e estruturado. A janela estendida reduz significativamente a perda de referências durante conversas longas ou análises complexas.
Essa evolução beneficia diversas frentes de trabalho:
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Apesar dos avanços, janelas muito amplas exigem alto poder computacional e podem elevar o tempo de resposta das ferramentas. Além disso, pesquisas do setor apontam o risco da perda de atenção intermediária, na qual a aplicação ignora trechos situados no meio de grandes volumes de texto.
Por essa razão, a estruturação correta dos dados enviados aos modelos de inteligência artificial segue como uma competência indispensável para gestores e técnicos que buscam otimizar rotinas de trabalho.
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