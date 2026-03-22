Inteligência Artificial

A instrução simples que faz o ChatGPT parar de repetir a mesma ideia três vezes

Ajustes no comando enviado à IA ajudam a evitar repetições, melhorar a fluidez do texto e tornar as respostas mais naturais e objetivas.

Um comando simples pode tornar respostas da IA mais diretas e sem repetição (Ilustração/Getty Images)

Um comando simples pode tornar respostas da IA mais diretas e sem repetição (Ilustração/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 22 de março de 2026 às 05h00.

Quem usa o ChatGPT com frequência já se deparou com respostas que parecem girar em torno da mesma ideia, repetindo conceitos com palavras diferentes.

O problema, na maioria dos casos, não está na ferramenta em si, mas na forma como o comando é feito. Pequenos ajustes no prompt podem tornar o texto mais direto, fluido e menos redundante.

O que causa a repetição?

Modelos de linguagem são treinados para reforçar ideias e garantir clareza. Por isso, tendem a explicar um mesmo ponto de mais de uma forma, usando estruturas diferentes para dar ênfase.

Sem uma orientação clara, a resposta pode ficar mais longa do que o necessário.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. 👉 Entenda em 15 minutos

Uma forma simples de evitar esse comportamento é incluir comandos diretos no pedido. Por exemplo:

"Explique de forma objetiva, sem repetir ideias e sem reformular o mesmo conceito com outras palavras."

Esse tipo de instrução orienta a IA a priorizar concisão e reduz a tendência de reforçar a mesma informação ao longo do texto.

Além disso, é possível complementar o comando com outras diretrizes, como:

  • “Use frases diretas e evite redundância”

  • “Não use exemplos já citados anteriormente”

  • “Responda em até X parágrafos”

  • “Não use estruturas como ‘não é apenas..., mas também...’.”

Esses ajustes ajudam a estruturar melhor a resposta e tornam o conteúdo mais próximo de um texto natural.

Impacto na qualidade do texto

Quando bem orientado, o ChatGPT tende a produzir respostas mais claras, objetivas e com melhor ritmo de leitura.

Isso faz diferença especialmente em contextos profissionais, como produção de conteúdo, e-mails ou relatórios, onde a clareza é essencial.

Saber ajustar o prompt se torna, portanto, uma habilidade prática: quanto mais específico o comando, mais alinhado será o resultado.

Exemplo de prompt:

"Explique o tema em até dois parágrafos, com linguagem direta, sem repetir ideias ou reformular o mesmo conceito. Traga informações novas em cada parte do texto."

Na prática, esse tipo de comando funciona como um guia de estilo para a resposta.

Ao definir limite de parágrafos, pedir linguagem direta e evitar repetições, o usuário direciona a IA a focar apenas no que realmente importa.

O resultado costuma ser um texto mais enxuto, com melhor ritmo de leitura e sem a sensação de que a mesma ideia está sendo dita várias vezes.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

Dá para substituir o Google pelo ChatGPT na hora de pesquisar? Depende do caso

Dá para trocar PowerPoint pelo Gamma? Veja o que a ferramenta já faz

Anthropic afirma que estava 'muito próxima' do Departamento de Guerra antes de Trump dizer não

Como fazer o ChatGPT dizer “não sei” em vez de inventar uma resposta convincente

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Dá para substituir o Google pelo ChatGPT na hora de pesquisar? Depende do caso

Pop

Lollapalooza 2026: confira o horário dos shows do domingo, 22

Esporte

São Paulo perde para o Palmeiras em casa, e Arias decide o Choque Rei

Ciência

Além do parentesco: humanos e primatas compartilham mesmo gosto musical