A instrução simples que faz o ChatGPT parar de repetir a mesma ideia três vezes

Quem usa o ChatGPT com frequência já se deparou com respostas que parecem girar em torno da mesma ideia, repetindo conceitos com palavras diferentes.

O problema, na maioria dos casos, não está na ferramenta em si, mas na forma como o comando é feito. Pequenos ajustes no prompt podem tornar o texto mais direto, fluido e menos redundante.

O que causa a repetição?

Modelos de linguagem são treinados para reforçar ideias e garantir clareza. Por isso, tendem a explicar um mesmo ponto de mais de uma forma, usando estruturas diferentes para dar ênfase.

Sem uma orientação clara, a resposta pode ficar mais longa do que o necessário.

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Uma forma simples de evitar esse comportamento é incluir comandos diretos no pedido. Por exemplo:

"Explique de forma objetiva, sem repetir ideias e sem reformular o mesmo conceito com outras palavras."

Esse tipo de instrução orienta a IA a priorizar concisão e reduz a tendência de reforçar a mesma informação ao longo do texto.

Além disso, é possível complementar o comando com outras diretrizes, como:

“Use frases diretas e evite redundância”

“Não use exemplos já citados anteriormente”

“Responda em até X parágrafos”

“Não use estruturas como ‘não é apenas..., mas também...’.”

Esses ajustes ajudam a estruturar melhor a resposta e tornam o conteúdo mais próximo de um texto natural.

Impacto na qualidade do texto

Quando bem orientado, o ChatGPT tende a produzir respostas mais claras, objetivas e com melhor ritmo de leitura.

Isso faz diferença especialmente em contextos profissionais, como produção de conteúdo, e-mails ou relatórios, onde a clareza é essencial.

Saber ajustar o prompt se torna, portanto, uma habilidade prática: quanto mais específico o comando, mais alinhado será o resultado.

Exemplo de prompt:

"Explique o tema em até dois parágrafos, com linguagem direta, sem repetir ideias ou reformular o mesmo conceito. Traga informações novas em cada parte do texto."