A instrução simples que faz o ChatGPT parar de repetir a mesma ideia três vezes

Um comando simples pode tornar respostas da IA mais diretas e sem repetição (Ilustração/Getty Images)
Redatora
Publicado em 22 de março de 2026 às 05h00.
Quem usa o ChatGPT com frequência já se deparou com respostas que parecem girar em torno da mesma ideia, repetindo conceitos com palavras diferentes.
O problema, na maioria dos casos, não está na ferramenta em si, mas na forma como o comando é feito. Pequenos ajustes no prompt podem tornar o texto mais direto, fluido e menos redundante.
Modelos de linguagem são treinados para reforçar ideias e garantir clareza. Por isso, tendem a explicar um mesmo ponto de mais de uma forma, usando estruturas diferentes para dar ênfase.
Sem uma orientação clara, a resposta pode ficar mais longa do que o necessário.
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Uma forma simples de evitar esse comportamento é incluir comandos diretos no pedido. Por exemplo:
"Explique de forma objetiva, sem repetir ideias e sem reformular o mesmo conceito com outras palavras."
Esse tipo de instrução orienta a IA a priorizar concisão e reduz a tendência de reforçar a mesma informação ao longo do texto.
Além disso, é possível complementar o comando com outras diretrizes, como:
“Use frases diretas e evite redundância”
“Não use exemplos já citados anteriormente”
“Responda em até X parágrafos”
“Não use estruturas como ‘não é apenas..., mas também...’.”
Esses ajustes ajudam a estruturar melhor a resposta e tornam o conteúdo mais próximo de um texto natural.
Quando bem orientado, o ChatGPT tende a produzir respostas mais claras, objetivas e com melhor ritmo de leitura.
Isso faz diferença especialmente em contextos profissionais, como produção de conteúdo, e-mails ou relatórios, onde a clareza é essencial.
Saber ajustar o prompt se torna, portanto, uma habilidade prática: quanto mais específico o comando, mais alinhado será o resultado.
Exemplo de prompt:
"Explique o tema em até dois parágrafos, com linguagem direta, sem repetir ideias ou reformular o mesmo conceito. Traga informações novas em cada parte do texto."