Dá para substituir o Google pelo ChatGPT na hora de pesquisar? Depende do caso

IA agiliza buscas, mas não substitui a verificação em fontes confiáveis (Kenneth Cheung/iStockphoto)
Redatora
Publicado em 22 de março de 2026 às 05h00.
A forma de buscar informação na internet está mudando com o avanço da inteligência artificial. Ferramentas como o ChatGPT conseguem responder perguntas de forma direta, organizar conteúdos e até resumir temas complexos.
Isso levanta uma dúvida comum: ainda vale a pena usar buscadores tradicionais ou a IA pode substituí-los? A resposta depende do tipo de pesquisa.
Em buscas mais explicativas, como entender conceitos, aprender um tema novo ou estruturar um assunto, a IA tende a ser mais eficiente.
Em vez de abrir vários links, o usuário recebe uma resposta organizada, com começo, meio e fim. Isso economiza tempo e facilita a compreensão, especialmente em temas mais complexos.
A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. 👉 Entenda em 15 minutos
Para informações atualizadas, dados específicos ou checagem de fatos, buscadores tradicionais como o Google ainda são mais confiáveis.
Eles permitem acessar fontes diretas, comparar versões e verificar a origem das informações. Em temas como notícias, legislação ou preços, essa validação é essencial.
Enquanto o buscador entrega uma lista de links, a IA entrega uma resposta pronta. Isso muda o comportamento do usuário: em vez de pesquisar várias vezes, ele passa a refinar perguntas até chegar no resultado desejado.
O processo se torna mais conversacional, mas também exige mais atenção na formulação dos pedidos.
O uso combinado tende a ser o mais eficiente.
A IA pode servir como ponto de partida, ajudando a entender o tema e organizar ideias.
Já o Google entra na etapa seguinte, para validar informações, aprofundar dados e acessar fontes oficiais.
No ambiente de trabalho, essa diferença é relevante. A IA acelera tarefas como resumos, explicações e organização de conteúdo, enquanto o Google continua essencial para garantir precisão e confiabilidade das informações utilizadas.