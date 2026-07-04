O modelo de IA que sua empresa contratou pode estar desatualizado — e ninguém te avisou

Enquanto empresas costumam revisar computadores, softwares e equipamentos periodicamente, um novo tipo de tecnologia pode permanecer anos sem qualquer reavaliação: os modelos de inteligência artificial.

Em um mercado onde novas versões são lançadas em questão de meses, muitas organizações continuam utilizando soluções contratadas há algum tempo sem saber se elas ainda representam a melhor opção disponível.

O problema é que, diferente de um computador lento, a defasagem de uma IA nem sempre é perceptível — mas pode impactar produtividade, qualidade das respostas e até custos operacionais.

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A evolução da IA é mais rápida que os contratos

Nos últimos anos, os principais desenvolvedores de inteligência artificial passaram a lançar novos modelos em intervalos cada vez menores.

Recursos como janelas de contexto maiores, menor índice de erros, respostas mais rápidas e novas capacidades multimodais são incorporados continuamente.

O desafio é que muitos contratos corporativos não acompanham esse ritmo.

Em alguns casos, a empresa acredita estar utilizando uma solução de ponta quando, na prática, opera com um modelo que já foi superado por versões mais recentes disponíveis no próprio mercado.

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O que pode indicar que a solução ficou para trás

Nem sempre a obsolescência aparece como uma falha evidente.

Em muitos casos, ela se manifesta em pequenos sinais do dia a dia: respostas menos precisas, dificuldade para interpretar documentos extensos, limitações na análise de imagens, menor capacidade de seguir instruções complexas ou ausência de recursos que concorrentes já oferecem.

Outro indicativo é quando tarefas que antes exigiam várias etapas poderiam ser executadas por modelos mais recentes em um único fluxo de trabalho, reduzindo tempo e retrabalho.

Perguntas que vale fazer ao fornecedor

Antes de renovar um contrato, especialistas recomendam que empresas esclareçam alguns pontos básicos com o fornecedor da solução de IA:

Qual modelo de inteligência artificial está sendo utilizado atualmente?

O contrato prevê atualização automática para versões futuras?

Há custo adicional para utilizar os modelos mais recentes?

Como são avaliados ganhos de desempenho entre uma versão e outra?

Existe um cronograma de atualização da plataforma?

A solução permite trocar de modelo conforme novas versões são lançadas?

Essas respostas ajudam a entender se o investimento continuará competitivo ao longo do tempo ou se a empresa corre o risco de permanecer presa a uma tecnologia que evolui mais lentamente que o restante do mercado.

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Atualizar nem sempre significa trocar de fornecedor

Em alguns casos, a plataforma contratada já oferece acesso aos modelos mais recentes, bastando uma atualização do plano ou da configuração utilizada.

Em outros, porém, a mudança pode exigir renegociação contratual ou até a avaliação de alternativas disponíveis no mercado.

Por isso, especialistas recomendam que a revisão das soluções de IA passe a fazer parte da governança tecnológica das empresas, da mesma forma que acontece com sistemas de segurança, infraestrutura e softwares corporativos.

Em um cenário em que novos modelos são anunciados com frequência, a pergunta deixou de ser apenas qual inteligência artificial contratar.

Para muitas organizações, o desafio agora é saber se a ferramenta utilizada hoje continua sendo a melhor escolha para as necessidades do negócio.