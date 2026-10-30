A corrida pela inteligência artificial chegou às salas de decisão das empresas. À medida que organizações ampliam investimentos na tecnologia, cresce a necessidade de executivos que consigam identificar oportunidades, avaliar riscos e transformar projetos em resultados mensuráveis.

O desafio é encontrar profissionais que entendam tanto de negócios quanto das possibilidades da IA.

Um levantamento feito pela Gartner aponta 77% de executivos entrevistados acreditam que a tecnologia inaugura uma nova era para os negócios, muitos questionavam se suas equipes de liderança estavam preparadas para conduzir a mudança.

A demanda não se restringe a especialistas que desenvolvem algoritmos. Empresas precisam de lideranças capazes de conectar tecnologia, operações, finanças, marketing e gestão de pessoas.

É nesse cruzamento que profissionais com repertório em IA podem ampliar suas possibilidades de carreira.

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O que as empresas esperam desses executivos

O primeiro requisito é compreender como a inteligência artificial pode resolver problemas concretos.

Isso envolve conhecer aplicações como análise de documentos, automação de tarefas, pesquisa assistida e uso de agentes capazes de executar etapas de um processo com diferentes níveis de autonomia.

Um executivo precisa avaliar a qualidade das respostas, identificar riscos de privacidade e segurança e definir indicadores para medir se uma iniciativa realmente melhora o desempenho da empresa.

O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, coloca IA e big data entre as habilidades com expectativa de crescimento mais rápido até 2030.

Pensamento analítico, criatividade, flexibilidade e liderança também aparecem entre as competências valorizadas pelos empregadores.

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Como desenvolver as habilidades certas

Para quem deseja se preparar, o ponto de partida é aprender a utilizar a IA em situações relacionadas à própria área de atuação.

Projetos práticos ajudam a demonstrar conhecimento durante processos seletivos. Por exemplo, apresentar um caso de uso, explicar problemas enfrentado, descrever como aplicou a tecnologia e mostrar quais resultados conseguiu observar.

Quando não há métricas verificáveis, é importante deixar claro que se trata de um teste ou protótipo.

Visão de negócio e liderança continuam essenciais

Executivos especializados em IA precisam traduzir possibilidades técnicas em prioridades compreensíveis para a organização.

Isso exige definir objetivos, estimar custos, avaliar riscos e envolver as equipes afetadas pelas mudanças.

A capacidade de conduzir a transformação também faz diferença. Funcionários precisam entender como as novas soluções alteram suas atividades, quais informações podem compartilhar e quando a revisão humana é necessária.

Sem orientação, até uma aplicação promissora pode gerar retrabalho ou expor dados indevidamente.

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Como se posicionar para novas oportunidades

A preparação pode começar com uma combinação de estudo estruturado, experimentação e atualização profissional.

Enquanto cursos ajudam a organizar o conhecimento, projetos permitem aplicar o conteúdo na prática e a troca com profissionais de tecnologia amplia a compreensão sobre as possibilidades e limitações de cada solução.

No currículo e no LinkedIn, vale destacar competências concretas, projetos realizados e problemas que o uso de IA ajudou a resolver.

O diferencial está em unir experiência de negócio, conhecimento tecnológico e discernimento para transformar oportunidades em decisões consistentes.