A IA entrou na terapia — e os psicólogos estão divididos

Buscar apoio emocional deixou de ser uma experiência restrita ao consultório. Em poucos minutos, qualquer pessoa pode abrir um aplicativo, desabafar com um chatbot treinado para oferecer escuta, receber sugestões de enfrentamento da ansiedade ou praticar exercícios de respiração.

O crescimento dessas plataformas colocou a inteligência artificial no centro de um debate que vai além da tecnologia: afinal, até onde uma máquina pode participar do cuidado com a saúde mental?

Um mercado em expansão

Nos últimos anos, aplicativos como Woebot, Wysa e outras plataformas baseadas em IA passaram a oferecer conversas guiadas, exercícios inspirados na terapia cognitivo-comportamental, monitoramento de humor e técnicas para lidar com estresse, ansiedade e insônia.

A proposta é ampliar o acesso ao suporte emocional, especialmente para pessoas que enfrentam filas de espera, limitações financeiras ou vivem em regiões com poucos profissionais disponíveis.

Outro diferencial apontado pelas empresas é a disponibilidade permanente. Os chatbots podem ser acessados a qualquer hora do dia, sem necessidade de agendamento.

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Onde a tecnologia realmente ajuda

Parte dos psicólogos reconhece que essas ferramentas podem ter um papel importante como complemento ao tratamento.

Registrar emoções diariamente, acompanhar oscilações de humor e incentivar exercícios de atenção plena são exemplos de recursos que podem estimular o autocuidado entre uma sessão e outra.

Além disso, algumas pessoas relatam sentir mais facilidade para dar os primeiros passos ao conversar com uma IA, principalmente quando ainda existe receio ou vergonha de procurar ajuda profissional.

Pesquisadores destacam, no entanto, que esses benefícios costumam aparecer quando a tecnologia é utilizada dentro de objetivos bem definidos e não como substituta da psicoterapia.

O principal ponto de preocupação

É justamente nesse limite que surgem as divergências.

Especialistas alertam que modelos de linguagem não possuem julgamento clínico nem conseguem avaliar, com segurança, situações complexas envolvendo sofrimento psíquico intenso.

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Casos de risco de suicídio, violência, transtornos graves ou crises emocionais exigem avaliação humana, capacidade de intervenção e responsabilidade ética — competências que uma IA não possui.

Outro desafio envolve o chamado "vínculo terapêutico". Na psicologia, a relação construída entre paciente e profissional é considerada um dos fatores mais importantes para o sucesso do tratamento.

Empatia, leitura da linguagem não verbal, contexto de vida e experiência clínica são elementos que não podem ser reproduzidos integralmente por um chatbot.

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O debate continua

A discussão entre pesquisadores não gira em torno de proibir ou incentivar o uso dessas ferramentas, mas de definir seus limites.

Enquanto parte da comunidade científica enxerga a IA como uma oportunidade para ampliar o acesso ao cuidado emocional, outra defende que existe o risco de usuários substituírem acompanhamento profissional por respostas automatizadas, especialmente em momentos de maior vulnerabilidade.

O consenso, até agora, é que a inteligência artificial pode funcionar como uma ferramenta de apoio, educação e monitoramento de bem-estar, mas não como substituta do trabalho clínico.

À medida que essas plataformas evoluem, psicólogos, pesquisadores e desenvolvedores seguem tentando responder à mesma pergunta: como incorporar a tecnologia à saúde mental sem comprometer justamente aquilo que torna a terapia eficaz — a relação entre duas pessoas.