Inteligência Artificial

A Decolar colocou uma IA para planejar viagens — e ela virou parte importante do negócio

A assistente de inteligência artificial generativa, chamada Sofia, completa dois anos e registra um milhão de conversas mensais

A plane is taking off at sunset and flying in the sky, shot from the airport in Shanghai at dusk. (Yifan Zhang/Divulgação)

A plane is taking off at sunset and flying in the sky, shot from the airport in Shanghai at dusk. (Yifan Zhang/Divulgação)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 9 de abril de 2026 às 14h29.

A Decolar, uma das maiores plataformas de viagens da América Latina, revela que a Sofia, sua inteligência artificial, vem ampliando sua participação no planejamento de viagens dentro da plataforma

Atualmente, a ferramenta registra mais de um milhão de conversas mensais e está presente em cerca de 30% dos processos de planejamento realizados na plataforma.

Como reflexo desse avanço, aproximadamente 3% do faturamento da Decolar está associado à utilização da Sofia.

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IA deixa de ser suporte e vira protagonista

A Sofia evoluiu de um chatbot básico para um sistema capaz de organizar itinerários, sugerir destinos e responder a dúvidas complexas em tempo real.

Esse avanço acompanha uma tendência global de adoção de IA generativa em larga escala. Segundo a OpenAI, a Decolar está entre os principais usuários da tecnologia no mundo – um indicativo de maturidade no uso aplicado da ferramenta.

Na prática, isso significa menos fricção na jornada do usuário e decisões mais rápidas. O planejamento, que antes levava dias de pesquisa, passa a ser resolvido em minutos.

Personalização em escala muda a lógica do turismo

O impacto vai além da conveniência. A IA permite interpretar preferências individuais — como orçamento, histórico de viagens e estilo de hospedagem — para gerar recomendações altamente personalizadas.

Esse nível de customização, antes restrito a consultores especializados, agora é escalável. Para o setor, a mudança é significativa: as plataformas deixam de ser intermediárias e passam a atuar como “concierges digitais”, acompanhando o cliente do planejamento ao embarque.

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