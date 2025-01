Microsoft 365 terá aumento de preço pela primeira vez em 12 anos, impulsionado por IA

A Microsoft anunciou um reajuste no preço das assinaturas do Microsoft 365, antigo Office 365, marcando a primeira alta no segmento voltado ao consumidor desde a introdução do modelo de assinatura, há 12 anos. O aumento mensal será de US$ 3 para os consumidores nos Estados Unidos.

No Brasil, o impacto será significativo. A assinatura básica, Microsoft 365 Personal, passará de R$ 36 para R$ 51 por mês, representando um aumento de quase 42%. O plano família, por sua vez, subirá de R$ 45 para R$ 60, um reajuste de pouco mais de 33%.

A justificativa para o aumento está na inclusão do Copilot AI, uma ferramenta de inteligência artificial integrada aos aplicativos Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote. Além disso, os assinantes terão acesso ao Microsoft Designer, uma solução de edição de imagens também baseada em IA. Para os usuários que preferirem evitar as novas funcionalidades, a Microsoft permitirá, temporariamente, a escolha de planos sem IA.

Bryan Rognier, vice-presidente do Microsoft 365 Consumer, explicou que a mudança no preço reflete os benefícios já introduzidos desde 2013 e visa viabilizar futuras inovações. "Esse reajuste permitirá entregar novas inovações nos próximos anos", afirmou Rognier.

O segmento empresarial, no entanto, permanece como o principal motor de receita do Microsoft 365. Produtos comerciais e serviços de nuvem voltados a empresas já tiveram preços ajustados em 2022 e representam 31% da receita da companhia.

Enquanto isso, os produtos direcionados ao consumidor final possuem uma fatia mais modesta, de apenas 3%. Até o terceiro trimestre de 2024, o Microsoft 365 contabilizava 84,4 milhões de assinantes.