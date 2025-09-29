49% das novas startups, com destaque para as de IA, foram fundadas por mulheres no último ano

Mulheres como Lucy Guo e líderes de IA de ganham força no cenário empresarial nos EUA (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18h01.
O cenário de startups nos Estados Unidos está sendo remodelado por mulheres e empreendedores de minorias, segundo o Gusto 2025 New Business Formation Report.
O levantamento mostra que 49% das novas empresas fundadas em 2024 tinham mulheres à frente, um aumento de 69% em relação a 2019, o maior registrado nos cinco anos da pesquisa. Entre os segmentos, as empresas de IA se destacam por conter grandes nomes femininos.
Além disso, empreendedores negros e latinos aumentaram suas participações em 67% e 25%, respectivamente, desde 2019, refletindo uma transformação demográfica significativa no setor.
O relatório aponta que os principais motivadores para empreender incluem autonomia, flexibilidade e segurança financeira. Cerca de 65% das fundadoras afirmaram que desejam ser suas próprias chefes, enquanto mais da metade destaca a possibilidade de definir sua própria agenda e criar riqueza a longo prazo.
Nomes de destaque no setor incluem Lucy Guo, ex-cofundadora da Scale AI e fundadora da Passes, que se tornou a mais jovem bilionária feita por esforço próprio, com patrimônio estimado em US$ 1,2 bilhão.
Outras empreendedoras de IA, como Allison Kopf (Artemis), Carolyn Mooney (Nextmv) e Samantha John (Hopscotch), também estão impulsionando inovação tecnológica.
