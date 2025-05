O trabalho paralelo dessa empreendedora faturou US$ 40 milhões em um ano — saiba como ela conseguiu

“Eu fui motivo de piada em todas as salas em que entrei.” A frase, dita por Daniella Pierson define os primeiros passos da empreendedora na tentativa de viabilizar seu negócio.

Pierson, hoje com 29 anos, fundou o boletim The Newsette quando ainda estava na faculdade e, mesmo sem qualquer investimento externo, transformou seu projeto paralelo em um negócio multimilionário.

Após isso, ela lançou a CHASM, iniciativa que busca diminuir a desigualdade de gênero no acesso ao capital de risco. As informações foram retiradas de Business Insider.

O abismo de gênero nos investimentos

A CHASM nasce com o propósito de ser um modelo é de mentor-to-many: cinquenta nomes de peso do empreendedorismo e do mercado de investimentos, entre homens e mulheres, pagam uma taxa de US$ 25 mil para orientar e financiar empreendedoras em potencial.

Entre os participantes já confirmados estão:

Sara Blakely, fundadora da Spanx

Fidji Simo, CEO da Instacart

O cantor Lionel Richie

O coach Tony Robbins

A atriz Mandy Teefey, mãe de Selena Gomez, com quem Pierson cofundou o newsletter Wondermind

A importância do domínio sobre capital

A atuação de Daniella Pierson e sua nova organização colocam em evidência um aspecto crucial para qualquer profissional que deseje crescer: a capacidade de entender, captar e gerir capital.

Nas finanças corporativas, não se trata apenas de grandes números e balanços patrimoniais, mas de saber usar o dinheiro como ferramenta estratégica para expansão, inovação e impacto social.

Mesmo sem formação tradicional ou apoio institucional, Pierson dominou as finanças do seu próprio negócio — da operação até os lucros — e usou sua autonomia para crescer de forma independente.

"Mesmo depois de faturar US$ 1 milhão, eu ainda escrevia a newsletter sozinha. Não tinha dinheiro de investidor para me apoiar" disse ela

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Ciente disso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$ 37,00.