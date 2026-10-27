Quase 119 mil vagas ligadas à IA surgiram no Brasil em um ano; como se preparar

Anúncios de emprego ligados à inteligência artificial cresceram no Brasil entre 2024 e 2025, segundo a PwC (Imagem gerada por IA)
Redatora
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 06h02.
Conhecer inteligência artificial está ganhando espaço entre os requisitos procurados pelas empresas brasileiras.
Em um ano, o número de anúncios de emprego que exigiam competências relacionadas à tecnologia quase triplicou, segundo o Barômetro de Empregos de IA 2026, da PwC.
O levantamento, baseado em mais de um bilhão de anúncios de vagas em seis continentes, identificou cerca de 63 mil oportunidades desse tipo no Brasil em 2024 e aproximadamente 182 mil em 2025.
A diferença equivale a quase 119 mil vagas adicionais. A participação desses anúncios no total do mercado nacional passou de 1,1% para 3,6%.
O crescimento não significa que todas as oportunidades sejam para especialistas em tecnologia. O estudo indica que a maior parte da demanda brasileira está concentrada em profissionais que sabem utilizar recursos de IA nas atividades de trabalho.
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O domínio de ferramentas de inteligência artificial generativa é um ponto de partida, mas o conhecimento precisa estar conectado às necessidades de cada função.
Segundo a PwC, 92% das vagas brasileiras relacionadas à IA são voltadas ao uso da tecnologia, e não ao seu desenvolvimento. O dado reforça que a demanda não se limita a engenheiros e programadores.
A capacidade de avaliar respostas, identificar erros e interpretar informações continua importante. Pensamento crítico, criatividade e julgamento humano ajudam a reconhecer quando uma resposta automatizada é inadequada ou precisa de verificação.
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O primeiro passo é identificar quais atividades da própria profissão podem ser aprimoradas com inteligência artificial.
Testar ferramentas em tarefas concretas permite compreender suas possibilidades e limitações sem depender apenas de conhecimentos teóricos.
Vale experimentar recursos para resumir documentos, estruturar relatórios, comparar informações e organizar pesquisas. Durante os testes, compare o resultado com o processo habitual e verifique se houve ganho de tempo sem perda de qualidade.
Outra iniciativa é desenvolver familiaridade com a elaboração de prompts, as instruções enviadas às ferramentas para orientar suas respostas.
Informar o objetivo, o contexto e o formato esperado ajuda a obter resultados mais úteis, embora não elimine a possibilidade de erros.
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Para quem pretende atuar diretamente no desenvolvimento de IA, estudar programação, estatística e análise de dados pode ser necessário.
O relatório da PwC aponta que as competências exigidas em ocupações mais expostas à IA estão mudando em ritmo superior ao observado em funções menos expostas. Isso torna o aprendizado contínuo relevante para quem deseja acompanhar as transformações do mercado.
Construir um portfólio com projetos práticos, documentar resultados e demonstrar como a tecnologia foi aplicada a problemas reais são formas de evidenciar essas habilidades em processos seletivos.