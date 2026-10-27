Quase 119 mil vagas ligadas à IA surgiram no Brasil em um ano; como se preparar

Conhecer inteligência artificial está ganhando espaço entre os requisitos procurados pelas empresas brasileiras.

Em um ano, o número de anúncios de emprego que exigiam competências relacionadas à tecnologia quase triplicou, segundo o Barômetro de Empregos de IA 2026, da PwC.

O levantamento, baseado em mais de um bilhão de anúncios de vagas em seis continentes, identificou cerca de 63 mil oportunidades desse tipo no Brasil em 2024 e aproximadamente 182 mil em 2025.

A diferença equivale a quase 119 mil vagas adicionais. A participação desses anúncios no total do mercado nacional passou de 1,1% para 3,6%.

O crescimento não significa que todas as oportunidades sejam para especialistas em tecnologia. O estudo indica que a maior parte da demanda brasileira está concentrada em profissionais que sabem utilizar recursos de IA nas atividades de trabalho.

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Quais habilidades as empresas estão procurando?

O domínio de ferramentas de inteligência artificial generativa é um ponto de partida, mas o conhecimento precisa estar conectado às necessidades de cada função.

Segundo a PwC, 92% das vagas brasileiras relacionadas à IA são voltadas ao uso da tecnologia, e não ao seu desenvolvimento. O dado reforça que a demanda não se limita a engenheiros e programadores.

A capacidade de avaliar respostas, identificar erros e interpretar informações continua importante. Pensamento crítico, criatividade e julgamento humano ajudam a reconhecer quando uma resposta automatizada é inadequada ou precisa de verificação.

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Como se preparar para aproveitar as oportunidades

O primeiro passo é identificar quais atividades da própria profissão podem ser aprimoradas com inteligência artificial.

Testar ferramentas em tarefas concretas permite compreender suas possibilidades e limitações sem depender apenas de conhecimentos teóricos.

Vale experimentar recursos para resumir documentos, estruturar relatórios, comparar informações e organizar pesquisas. Durante os testes, compare o resultado com o processo habitual e verifique se houve ganho de tempo sem perda de qualidade.

Outra iniciativa é desenvolver familiaridade com a elaboração de prompts, as instruções enviadas às ferramentas para orientar suas respostas.

Informar o objetivo, o contexto e o formato esperado ajuda a obter resultados mais úteis, embora não elimine a possibilidade de erros.

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Conhecimento técnico e habilidades humanas caminham juntos

Para quem pretende atuar diretamente no desenvolvimento de IA, estudar programação, estatística e análise de dados pode ser necessário.

O relatório da PwC aponta que as competências exigidas em ocupações mais expostas à IA estão mudando em ritmo superior ao observado em funções menos expostas. Isso torna o aprendizado contínuo relevante para quem deseja acompanhar as transformações do mercado.

Construir um portfólio com projetos práticos, documentar resultados e demonstrar como a tecnologia foi aplicada a problemas reais são formas de evidenciar essas habilidades em processos seletivos.