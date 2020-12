Samsung pode estar trabalhando em smartphone com câmera de 600 megapixels

Em um futuro nem tão distante, a Samsung poderá lançar um smartphone cuja câmera terá um sensor capaz de registrar imagens com até 600 megapixels. Isso pelo menos é o que sugere o mais recente vazamento de informações confidenciais envolvendo planos da fabricante sul-coreana.

De acordo com o Ice Universe, que obteve acesso a um slide apresentado durante uma conferência realizada em outubro deste ano, o Investor’s Forum, a Samsung está desenvolvendo sensores fotográficos com capacidade de registrar imagens em até 600 MP.

O documento virtual foi disponibilizado uma publicação no Twitter e mostra que a companhia está pretende utilizar um sensor Isocell de 1/0,57 polegada e pixels de 0,8 µm (micrômetro) em um próximo smartphone que estaria sendo desenvolvido pela empresa. O sensor ocuparia um espaço de 12% da parte traseira do aparelho.

Samsung is really doing 600MP sensors! pic.twitter.com/vGgsfxsGGh — Ice universe (@UniverseIce) December 5, 2020

Esta não é a primeira vez que a Samsung é envolvida em boatos deste tipo. No início do mês, o site The Korea Economic Daily já havia reportado que a empresa poderia lançar um sensor fotográfico com esta capacidade até o ano de 2025. A Samsung não se manifestou sobre o assunto.

É importante lembrar que um maior número de megapixels não necessariamente reflete que a câmera de um smartphone será melhor do que outra que tem uma quantidade inferior de megapixels em seus sensores. Aspectos com o tipo de lente e o software utilizado para registrar a fotografia também são importantíssimos.

Em termos extremamente leigos, a quantidade de megapixels apenas reflete o grau de resolução de uma imagem. Quanto maior o número de megapixels, mais nítida será a imagem, principalmente se for ampliada de forma impressa ou digital (para ser trabalhada em programas de edição, como Photoshop, por exemplo).

Para efeito de comparação, o smartphone Huawei Mate 40 Pro, que lidera o principal ranking que mede a qualidade das câmeras de smartphones, conta com três sensores traseiros, com 50 MP (com abertura de f/1,9), 20 MP (ultra grande-angular) e 12 MP (periscópio). Há ainda um quarto sensor, mas dedicado apenas a capturar a temperatura de cor das cenas.

Veja, a seguir, a lista completa de melhores câmeras de celular na atualidade.

1 – Huawei Mate 40 Pro: 136 pontos;

2 – Xiaomi Mi 10 Ultra: 133 pontos;

3 – Huawei P40 Pro: 132 pontos;

4 – Xiaomi Mi 10 Pro: 128 pontos;

5 – Vivo X50 Pro+: 127 pontos;

6 – Oppo Find X2 Pro: 126 pontos;

7 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: 126 pontos;

8 – Honor 30 Pro+: 125 pontos;

9 – Apple iPhone 11 Pro Max: 124 pontos;

10 – Huawei Mate 30 Pro 5G: 123 pontos.