Sem iPhone 12, Huawei lidera ranking global de melhores câmeras de celular

A chinesa Huawei vive uma boa fase no mercado global de smartphones, apesar do bloqueio do governo americano e do dilema do 5G no Brasil. A companhia não só tornou-se a maior vendedora de celulares no segundo trimestre deste ano, superando a Samsung, como agora assumiu a liderança no ranking mundial de melhores câmeras de celular elaborado pelo DxOMark, o site de fotografia mais renomado do mercado.

O líder é o Mate 40 Pro, o mais novo aparelho topo de linha da chinesa. Ele superou o Mi 10 Ultra, da rival Xiaomi, também da China. Entretanto, a Huawei é a única fabricante de dispositivos que figura em três posições no ranking atual, ocupando primeiro, terceiro e décimo lugar — além do oitavo, com um aparelho da marca Honor, que é do mesmo grupo.

A câmera traseira do Mate 40 Pro tem sensor que captura imagens com 50 megapixels (com abertura de f/1,9), bem como outros dois sensores, um de 20 megapixels (ultra grande-angular) e outro de 12 megapixels (periscópio), e um quarto dedicado a capturar temperatura de cor das cenas.

A Samsung, que já liderou o ranking no passado, aparece na lista em sétima posição com o Galaxy S20 Ultra 5G, lançado no primeiro semestre — inclusive no Brasil.

O DxOMark ainda não inclui na lista a linha recém-lançada iPhone 12, da Apple. Por isso, o modelo anterior, o iPhone 11 Pro Max, aparece no ranking em oitavo lugar.

Veja, a seguir, a lista completa de melhores câmeras de celular na atualidade.

1 – Huawei Mate 40 Pro: 136 pontos;

2 – Xiaomi Mi 10 Ultra: 133 pontos;

3 – Huawei P40 Pro: 132 pontos;

4 – Xiaomi Mi 10 Pro: 128 pontos;

5 – Vivo X50 Pro+: 127 pontos;

6 – Oppo Find X2 Pro: 126 pontos;

7 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: 126 pontos;

8 – Honor 30 Pro+: 125 pontos;

9 – Apple iPhone 11 Pro Max: 124 pontos;

10 – Huawei Mate 30 Pro 5G: 123 pontos.