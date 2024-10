Faculdade EXAME forma turma inicial do primeiro MBA de IA do Brasil

A EXAME é referência na cobertura de economia, carreira e negócios no Brasil desde 1967. Há pouco mais de um ano, a empresa também virou referência em educação quando lançou o primeiro MBA de Inteligência Artificial do Brasil.

"Enquanto o mercado de IA ainda estava florescendo, a EXAME já estava nos oferecendo uma solução completa e no momento exato," disse Fernando Schmidt, um dos primeiros alunos pós-graduados pela Faculdade EXAME. Segundo pesquisa do IT Forum Inteligência, 80% das empresas no Brasil investiram ou vão investir em IA nos próximos 12 meses.

Gerente de projetos e consultor em inteligência artificial, Fernando comenta que o MBA trouxe mais autoridade ao seu nome. Hoje, dá palestras em grandes empresas financeiras e oferece serviços de mentoria em tecnologia. "Minha demanda nunca foi tão alta," completou.

Com a missão de acelerar a transformação do empreendedorismo no Brasil, a Faculdade EXAME oferece MBAs e cursos de extensão em IA, ESG, finanças, gestão de negócios e inovação.

Não fique para trás: inscreva-se no pré-MBA de Inteligência Artificial da Faculdade Exame e domine as ferramentas do futuro.

"Criamos essa pós para garantir que a tecnologia esteja apoiando o avanço do capitalismo de forma sustentável," afirma Heloisa Jardim, diretora da Faculdade EXAME. "Queremos unir o avanço tecnológico às necessidades dos negócios brasileiros."

Na última sexta-feira, 25, os 318 alunos da primeira turma do MBA de Inteligência Artificial tiveram a oportunidade de participar do evento de fechamento de ciclo de forma híbrida. Os estudantes assistiram painéis dos especialistas Karina Piva, Henrique Santana, Aline Guedes e Roger Marques. Quem veio ao escritório da EXAME, em São Paulo, teve, ainda, a oportunidade de conversar com Pedro Valente, CEO da EXAME.

Muitos dos alunos já estão vendo os efeitos da especialização.

Depoimentos

Conceição Reis passou 40 anos trabalhando no varejo. Hoje, abriu uma microempresa de consultoria de automação focada no desenvolvimento de super agentes de IA, sistemas inteligentes autônomos que realizam tarefas específicas sem a intervenção humana, como chatbots.

"Eu descobri que queria trabalhar com inteligência artificial por conta do MBA," conta. "A IA me deu um emprego novo, diferenciado e apaixonante!"

Jovana Menezes, especialista em marketing digital para mulheres, passou a oferecer um serviço exclusivo em sua agência: assistentes virtuais individuais para cada uma de suas clientes.

"Isso é um diferencial para a gente, porque ninguém mais faz isso no mercado. E eu só consegui isso sendo uma aluna da Faculdade Exame," conta. "Foi graças ao conhecimento que tive aqui que consegui virar um destaque na minha área."

Transforme-se em um destaque na sua área com o pré-MBA de Inteligência Artificial da Faculdade Exame.

Apesar de ser uma pós-graduação de Inteligência Artificial para Negócios, Jorcelano Sousa, médico cardiovascular em Teresina, Piauí, fala que o conteúdo do MBA pode ser traduzido para qualquer área, incluindo a medicina.

"Com as facilidades que aprendi aqui, consigo oferecer uma assistência ao paciente muito mais personalizada, direcionada e com melhores resultados," comemorou.

Walter Vazquez Clavera trabalha com desenvolvimento de software e aplica diversas funcionalidades que aprendeu na Faculdade EXAME no seu dia a dia.

"Eu sempre digo que a inteligência artificial é como uma cebola, tem várias camadas. A cada camada que você vai tirando, você encontra novas soluções," brinca. "A IA é uma área de inovação no mundo inteiro, e a EXAME se colocou na frente. Tudo que a gente aprende aqui, podemos aplicar na nossa vida inteira."

Garanta sua vaga no pré-MBA de Inteligência Artificial da Exame. Seja protagonista do seu próprio futuro profissional.

EXAME: 57 anos de pioneirismo

Heloisa Jardim conta que a EXAME viu uma oportunidade de ser pioneira com este MBA de IA para Negócios. "O dia de hoje é um marco para a Faculdade EXAME. O que um dia era sonho virou realidade," celebra Heloisa.

Pesquisadora em Harvard, a diretora tem a missão de trazer as inovações que vê em seus estudos para nosso país.

"Vale a pena ter a coragem de investir na educação no Brasil, porque ela transforma vidas. Vale a pena transformar a vida de outras pessoas," finalizou Heloisa.