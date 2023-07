Faculdade EXAME: instituição nota 5 no MEC vai preparar profissionais e empresários do futuro

Há 56 anos a EXAME é referência na cobertura de economia, carreira e negócios, pautas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil e dos brasileiros. Agora, a empresa dá mais um passo em sua missão de desenvolver o ambiente empreendedor no país: o lançamento da Faculdade EXAME.

Trata-se de uma instituição de ensino superior que une a experiência e o protagonismo da EXAME com um olhar apurado sobre as necessidades do mercado de trabalho no futuro. A Faculdade EXAME vai oferecer graduação e pós-graduação online, como especializações e MBAs e também imersões presenciais.

Nasce de um investimento crescente da EXAME em educação desde 2020. A empresa foi pioneira no mercado, por exemplo, no lançamento de um MBA em ESG, que une mestres, doutores e profissionais do mercado para formar empresários conectados com as oportunidades de um mundo em transformação.

O sucesso de empreitadas como essa aumentou a ambição para o potencial do mercado de educação. "A conexão do conteúdo da EXAME com a formação de profissionais do futuro é muito natural", diz Heloisa Jardim, executiva com formação em Harvard e desde o início do ano à frente da Faculdade EXAME.

"Vamos oferecer currículos atualizados que permitam aos alunos ter à disposição os temas, os profissionais e as metodologias de aprendizado mais modernos do mundo", diz Renato Mimica, co-CEO da EXAME. “Pautas como inteligência artificial, por exemplo, estarão na rotina de professores e alunos desde o primeiro dia”, complementa o co-CEO Pedro Valente.

A experiência adquirida nos últimos anos faz com que a Faculdade EXAME já nasça com marcas relevantes. No total, 65.000 alunos já passaram pelos cursos da EXAME, entre livres e MBA. Acompanharam 1.620 horas de aulas oferecidas. O índice de satisfação com o atendimento chega a 86% e, com os cursos, chega a 90%. Além disso, a instituição já nasce obedecendo todos os critérios do Ministério da Educação para ser considerada uma Faculdade Nota 5, a mais alta nota oferecida.

Com a faculdade, a EXAME complementa sua plataforma de oferta de educação, que contempla, também a Witseed, startup focada em conteúdo B2B que passou a fazer parte do grupo em 2023. Entre, seus principais feitos, a Witseed completou recentemente um ano sem perder nenhum cliente corporativo.

Para além dessas frentes, todos os dias a EXAME segue produzindo centenas de conteúdos em seus canais para desenvolver o ambiente empreendedor no Brasil, para seus assinantes, seus alunos e seus 15 milhões de leitores mensais.