Pensando em comprar um imóvel? Esse truque da matemática financeira pode te ajudar a economizar

Quando falamos em tomar grandes decisões financeiras – tais como a compra de um apartamento ou de um carro – é comum ficarmos em dúvida se vale a pena investir o dinheiro ou efetivamente comprar o bem.

Surgem, também, outras perguntas: será que estou pagando um juro muito alto? Vale a pena investir em um negócio ou é melhor manter meu dinheiro aplicado?

Pois bem, vamos usar a TIR (taxa interna de retorno) como ferramenta para auxiliar em nossas escolhas. Mas, o que é isso?

O que é a TIR?

A TIR é um indicador financeiro usado para medir a rentabilidade de um investimento.

Como a TIR é uma taxa, devemos compará-la a uma outra taxa: o custo de oportunidade. A TIR pode nos dar 2 indicativos dependendo de como estamos analisando o cenário.

Se estamos tomando um empréstimo ou financiamento, a TIR nos mostra o custo do dinheiro emprestado. Por outro lado, se estamos investindo em algo, a TIR nos mostra o retorno que o projeto nos trará.

Ela, portanto, deve ser interpretada de acordo com o cenário.

O que é taxa de oportunidade?

A taxa de oportunidade representa o retorno que você poderia obter investindo em uma alternativa.

Por exemplo, se você investir em um apartamento, a taxa de oportunidade será o retorno que você estaria abrindo mão ao não aplicar esse dinheiro em outra opção, como em títulos do Tesouro Direto, que rendem a taxa SELIC. Essa comparação é muito importante para entendermos se um investimento é vantajoso ou não.

Logo, entender qual a taxa de seu custo de oportunidade é importante, pois vamos compará-la à TIR do projeto.

Decisão 1: compro um apartamento à vista ou financio?

Em casos onde você tem o dinheiro necessário para comprar um imóvel à vista, muitas vezes vale a pena financiá-lo e aplicar esse dinheiro, pois, seus dividendos superariam a taxa do financiamento e você acabaria pagando mais barato ao financiar do que comprando à vista.

Agora, imagine que você quer comprar um apartamento de R$ 1.000.000 e dará uma entrada de R$ 100.000, sendo que o vendedor te dá a opção de pagar o restante em 60 parcelas de R$ 25.000.

O seu custo de oportunidade é investir seu dinheiro no tesouro Direto SELIC rendendo 12% ao ano. Vale a pena financiar ou pagar à vista?

Você pode usar o Excel para te ajudar a resolver:

Na célula A1, você colocará R$ 900.000 (você está recebendo um imóvel de 1.000.000 mas já deu uma entrada de R$ 100.000. Logo, 1.000.000 – 100.000 = 900.000); Nas células de A2 até A61 coloque -25.000. (aqui você está simulando os 60 meses, mas lembre-se de colocar o valor negativo, pois é saída de caixa já que você está pagando um financiamento); Na célula A63 escreva a fórmula = TIR(A1:A62). Se seu Excel estiver em inglês use = IRR(A1:A62)

O resultado será 1,86%.

Isso significa que o custo de financiamento é de 1,86% ao mês, o que representa 24,70% ao ano, levando em consideração juros compostos. Ao usar a TIR, como podemos ver, você acaba por descobrir a taxa implícita do financiamento, que muitas vezes não é mostrada para você.

Agora devemos comparar a TIR deste financiamento com o custo de oportunidade. Ela, no caso, é muito maior, indicando que o custo do financiamento é praticamente o dobro do que o mesmo dinheiro renderia na SELIC. A TIR é de 24,70% ao ano, enquanto a SELIC, por exemplo, gira em torno de 12,75%.

Logo, vale mais a pena pagar à vista ou tentar negociar melhores condições de financiamento.

Decisão 2: compro um equipamento para minha empresa ou invisto esse dinheiro?

Imagine agora que você é sócio(a) ou trabalha em uma empresa, e você está em dúvida se compra um novo equipamento que aumentará a produção. A nova máquina custa R$ 150.000.

Fazendo as contas você viu que, em 5 anos, este equipamento trará R$ 48.000 por ano para a empresa. Mas, os executivos da companhia já fizeram os cálculos e só investem em qualquer projeto se ele retornar, no mínimo, 17% ao ano.

Vamos achar a TIR desse “projeto”?

Na célula A1 coloque -150.000 (sinal negativo porque você comprou o equipamento à vista); Nas células A2 a A6 coloque 48.000 (sinal positivo porque é a entrada de dinheiro proporcionada pelo equipamento); Na célula A7 coloque a fórmula =TIR(A1:A6) ou =IRR(A1:A6);

Você encontrará 18,03% mostrando que este projeto retornará para a empresa 18,03% ao ano.

Agora a decisão ficou fácil. Como o projeto retorna 18,03% ao ano e a taxa mínima de atratividade da empresa é de 17%, vale a pena investir no equipamento já que o retorno é maior do que a taxa exigida pela organização.

Em resumo, a TIR é um excelente instrumento para tomada de decisão, mas é importante notar que ela sempre precisa ser comparada a algo – ora ao custo de oportunidade, ora à taxa mínima de atratividade, ou até comparando TIRs entre projetos diferentes.

Com estes exemplos, agora você pode aplica-los no seu projeto e tomar a melhor decisão. E perceba que não importa o tipo do investimento, ele serve para qualquer compra, desde o financiamento de um carro até a compra de um imóvel.

