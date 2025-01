Carreira em foco: confira a agenda da semana do novo programa da EXAME + Saint Paul

Em um mercado cada vez mais competitivo e moldado por inovações tecnológicas, manter-se atualizado deixou de ser uma vantagem para se tornar uma necessidade.

Em resposta a esse cenário dinâmico, EXAME e Saint Paul lançam o Carreira em Foco , um programa diário que combina insights de especialistas, temas de alta relevância e um formato objetivo para capacitar profissionais e alavancar suas trajetórias.

O programa tem uma proposta clara: oferecer, em apenas uma hora diária, conteúdos que unem teoria e prática, com o objetivo de transformar aprendizado em resultados tangíveis. É a oportunidade de aprender com os maiores nomes do mercado e aplicar o conhecimento para transformar sua trajetória profissional.

Essa é a sua chance de estar à frente, com insights e estratégias que irão transformar sua trajetória profissional. Clique aqui para não perder nenhum episódio!

Agenda da semana

Segunda-feira (27/01) - Inteligência Artificial no Branding

Especialista: Prof. Francisco Saraiva

Descrição: Especialista em Inteligência Artificial e Branding, com experiência em aplicar tecnologias emergentes para fortalecer marcas e estratégias de marketing.

Destaque: Entenda como a inteligência artificial pode transformar a construção de marcas, criando conexões mais autênticas com o público e gerando resultados expressivos.

Terça-feira (28/01) - Inovação em Vendas

Especialista: Prof. Erik Nybo

Descrição: Professor de Inovação e Empreendedorismo, com foco em estratégias de vendas inovadoras e desenvolvimento de negócios.

Destaque: Descubra estratégias criativas e tecnológicas para inovar em vendas e impulsionar os resultados do seu negócio.

Quarta-feira (29/01) - Câmbio: O que é e seus impactos na Economia

Especialista: Prof. Maurício Godoi

Descrição: Professor e economista, especializado em mercados financeiros e câmbio, com experiência em análise econômica e financeira.

Destaque: Explore o impacto das flutuações cambiais na economia e entenda como se preparar para os desafios e oportunidades que elas trazem.

Quinta-feira (30/01) - Inovação em ESG

Especialista: Prof. André Nardy

Descrição: Professor e consultor em Sustentabilidade e Governança Corporativa, com foco em práticas inovadoras em ESG (Ambiental, Social e Governança).

Destaque: Conheça como a inovação está moldando o futuro das práticas ESG e gerando valor sustentável para empresas e investidores.

Sexta-feira (31/01) - Carreira nos EUA

Especialista: Layane Serrano, Repórter EXAME

Descrição: Jornalista e repórter da EXAME, com experiência em cobrir temas relacionados a carreiras internacionais e mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Destaque: Aprenda as melhores estratégias para desenvolver sua carreira nos Estados Unidos e se destacar no mercado global.

Como participar?

‘Carreira em Foco’ é transmitido gratuitamente e você pode acompanhar de onde estiver. Inscreva-se agora, ative as notificações e garanta acesso a um conteúdo que pode mudar o rumo da sua carreira.

Você encontra, também, todas as edições passadas do programa na aba "Ao vivo" no Youtube da EXAME.

Uma jornada de aprendizado e transformação. Clique aqui para assistir ao primeiro episódio e dê o primeiro passo para dominar o futuro.